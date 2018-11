Praha - Skupina Monkey Business, zpěvačka Lenny, Adam Mišík, Xindl X a další hudebníci podpořili své aktivity vydáním klipů k novým písním. Někteří upozorňují na nová alba, jiní lákají na chystané koncerty. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Monkey Business uvedli klip k titulní skladbě Cpt. Pheromone and Sgt. Nicotine ze svého nového alba Bad Time for Gentlemen. Klip natočili tři režiséři - David Rauch, Pavel Mrázek a Matěj Ruppert. Do hlavních rolí obsadili herce Matěje Hádka, Adama Vaculu a Kateřinu Klausovou. "Když jsme vymysleli, jak by měl klip vypadat, vůbec jsme nevěřili, že by se ho skutečně mohlo podařit realizovat. Produkčně byl totiž velmi náročný, natáčelo se na souši, na vodě i ve vzduchu," řekl zpěvák Ruppert.

Hudebník, producent, dýdžej a moderátor Jiří Burian ve svém projektu Kapitán Demo klipem Zlatíčka propaguje "novou mentální technologii šíření dobra a pozitivní energie". "Náš svět je plný nenávisti a týká se to i budoucnosti, a proto jsem přišel s novou mentální technologií, že všichni jsou Zlatíčka, fungující na principu 'on do tebe chlebem'," sdělil Kapitán Demo, jehož čtvrtá deska Mládí v trapu vyjde 20. listopadu.

Zpěvák Pavel Callta, který zveřejňoval svou tvorbu na internetu, na novinkové album Součást zařadil singly, jež vydal v uplynulém období. A to včetně duetu s moderátorem Leošem Marešem Píšem si svůj sen, který má přes 12 milionů zhlédnutí na You Tube. Bonusovou skladbu Callta napsal a nazpíval s písničkářem Pokáčem.

Singl a videoklip Home je z připravované druhé řadové desky, kterou chystá zpěvačka Lenny. Několik novinek i starší písně zazpívá na blížícím se turné, se kterým na přelomu listopadu a prosince zavítá do největších českých měst. Turné zahájí 24. listopadu v Hradci Králové. Vrcholem šňůry nazvané MMXVIII bude 1. prosince vystoupení v pražském Foru Karlín.

Zpěvák a hudebník Adam Mišík zakončí rok koncertem v pražské Akropoli, kde s ním 4. prosince vystoupí hosté. Na koncert zve akustickou verzí singlu V Tobě. "Je to do značné míry kontrast k mé předchozí tvorbě, která se nesla hlavně v tanečním a klubovém duchu. Vrátil jsem se ke svým začátkům, po dlouhé době vzal do ruky kytaru a pokusil se zpracovat svoje nejniternější pocity," podotkl hudebník.

Xindl X, skupina Jananas a další hosté rozsvítili svět nevidomých ve videoklipu k singlu ZZZ, který se stal novou písničkou Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu pomáhajícího těžce zrakově postiženým. V klipu vystupují například moderátorka Lucie Výborná, sportovní komentátor Robert Záruba, kardiochirurg Jan Pirk, herci Dana Morávková, Lukáš Pavlásek a Richard Genzer, kapela Slza a mnoho dalších známých tváří. Píseň ZZZ je na albu Sexy Exity, k němuž vyráží Xindl X na turné. Začíná 22. listopadu v Kladně a končí třemi prosincovými koncerty v Praze.