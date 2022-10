Kliment na gól Bayernu nikdy nezapomene, chvála Nagelsmanna ho zahřála u srdce

Plzeň - Plzeňský fotbalista Jan Kliment nikdy nezapomene na svůj premiérový gól ve skupině Ligy mistrů, kterým zmírnil domácí porážku Viktorie s Bayernem Mnichov. Devětadvacetiletého útočníka po prohře 2:4 vedle zlepšeného výkonu Západočechů ve druhém poločase hodně potěšila i pochvala od hostujícího trenéra Juliana Nagelsmanna.

Kliment naskočil do druhého dějství za stavu 0:4 a po snížení Adama Vlkanovy stanovil v 75. minutě konečný výsledek. "Určitě je hezké dát gól Bayernu. Když jsem šel na hřiště, absolutně by mě nenapadlo, že bych mohl dát gól. Ale v průběhu poločasu jsme si vytvářeli šance, tak jsem si říkal, že by se to mohlo odrazit nebo by se něco mohlo naskytnout. Určitě na tenhle gól nikdy nezapomenu, když je to můj první v Lize mistrů," řekl Kliment novinářům.

Po přihrávce dalšího náhradníka Libora Holíka se otočil v šestnáctce a brankáře Svena Ulreicha překonal umístěnou ranou k tyči. "Nevím, jestli jsem úplně mířil. Spíš jsem se soustředil, abych to trefil čistě a šlo to hlavně do branky. To, že to skončilo u levé tyče, byl takový bonus," připustil rodák z Jihlavy.

Po zhruba dvouměsíčním svalovém zranění zasáhl teprve do druhého utkání. "Není to špatný návrat. Ale hrál jsem už 20 minut předtím v lize. Já jsem to na sobě určitě poznal, měl jsem nějaké zápasové manko. Trošku jsem funěl, než jsem se do toho dostal. Teď už to bylo zase o něco lepší a samozřejmě gól mi k návratu jenom pomůže," uvedl Kliment.

Bayern, který minulé úterý doma deklasoval Plzeň 5:0, v prvním poločase zcela dominoval a nasázel domácím čtyři branky. "Bayern si do nějaké 40. minutě nahrál, co potřeboval. Udělali změny ve druhém poločase, možná se jim už trochu nechtělo. Nechci říct, že nás pustili do kombinace, protože jsme se snažili, hráli jsme dobře a presovali je. Fungovalo to a samotného mě překvapilo, kolik šancí jsme si vytvořili," řekl Kliment.

Trenér Nagelsmann bývalého hráče Stuttgartu na tiskové konferenci pochválil. "Chtěl bych vyzdvihnout Klimenta, který se mi líbil, už když hrál v bundeslize. Z mého pohledu to byl rozdílový hráč druhé půle. Byl aktivní, zaměstnával naši obranu," ocenil kouč Bayernu, jehož svěřenci vyhráli i čtvrtý zápas ve skupině C a zajistili si postup do osmifinále.

"Hodně mě to překvapilo. Pro mě je pocta už jenom to, že mě zná. Strašně mě zahřálo u srdce, že člověk jeho formátu o mně mluví takhle. Za to mu děkuju," prohlásil Kliment, který se na návrat do Německa nechystá. "To ne, s kolenem bych asi už ani neprošel zdravotní prohlídkou," řekl s úsměvem.

Plzeňští ve skupině zůstávají i po čtyřech kolech na nule. O první body se pokusí za dva týdny na stadionu druhého Interu Milán. "Asi se tam pojede líp, ale Inter docela překvapuje, když doma porazí Barcelonu a venku s ní remizuje. Dá se říct, že to není horší tým než Bayern a Barcelona. Jejich kvalita je obrovská. My už musíme zkusit hrát možná víc odvážněji a útočněji, jak jsme hráli ve druhé půlce s Bayernem, a zkusit tam získat nějaké body," dodal Kliment.

Vlkanova: Skórovat proti Bayernu je nádherné, ale bez bodů to důležitý gól nebyl

Plzeňský fotbalista Adam Vlkanova se v utkání čtvrtého kola Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov dočkal premiérové soutěžní branky za Viktorii. Přestože osmadvacetiletému záložníkovi udělal gól radost a nikdy na něj nezapomene, za příliš důležitý ho nepovažoval, protože pouze zmírnil domácí porážku. Západočeši bavorskému favoritovi podlehli 2:4.

"Samozřejmě kdyby to znamenalo nějaký bod, bylo by to hezčí. Ale dát před vlastními fanoušky v Lize mistrů gól proti Bayernu, to je nádherné a nezapomenu na to," řekl novinářům Vlkanova. "Neznamená pro nás žádné body, takže to není zase tak důležitý gól," doplnil rodák z Hradce Králové.

Prosadil se přesnou tvrdou ranou k tyči v 62. minutě, kdy snížil na 1:4. "Chtěl jsem to hlavně dobře trefit a povedlo se mi to ideálně. Myslím, že gólman ani v tu chvíli neměl moc šancí," prohlásil Vlkanova.

Bayern, který před týdnem doma deklasoval Plzeň 5:0, na západě Čech v úvodní půli dominoval a dal čtyři branky. Po změně stran ale nečekaně převzali iniciativu úřadující čeští šampioni. Po Vlkanovovi skóroval i střídající Jan Kliment.

"Druhý poločas začal dobře. Škoda, že Perňa (Luděk Pernica) trefil hlavou gólmana. Měli jsme víc šancí, cítili jsme to my i fanoušci a společně jsme se hnali za lepším výsledkem. Abychom to zkorigovali a nebyl to nějaký průšvih, jako to vypadalo po prvním poločase," uvedl Vlkanova.

Během vydařeného druhého dějství myslel i na lepší výsledek než 2:4. "Musím říct, že jsme tomu věřili. Měli jsme ještě další šance. Ale pořád nejsme Bayern, který dokázal na začátku dát gól z každé šance," řekl trojnásobný český reprezentant.

První soutěžní branky za Viktorii po letním příchodu z Hradce Králové si hodně cení. "Měl jsem tyčky, spálené šance. Pro mě je důležité, že mi to tam konečně padlo a nemám jenom asistence. Doufám, že mi to tam bude padat dál a že to bude pomáhat týmu k bodům v lize," řekl Vlkanova.

Plzeňští jsou po čtyřech zápasech ve skupině C poslední bez bodu a mají skóre 3:16. Pro zbývající duely Ligy mistrů na půdě Interu Milán a doma s Barcelonou má Vlkanova s nadsázkou jasný plán, jak vybojovat třetí místo a účast v jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.

"Šest bodů a do Evropy," podotkl Vlkanova s úsměvem. "Stále tam naděje je. Mohlo to být i blíž, kdyby to Inter zvládl (a neremizoval v Barceloně 3:3). Ale buďme realisti, aspoň nějaký bod bychom urvat chtěli," dodal ofenzivní záložník.