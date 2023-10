Klimatologovi hrozí výpověď za to, že se odmítl vrátit do Evropy letadlem

Berlín - Klimatologovi, zaměstnanci Institutu pro světovou ekonomiku (IfW) v Kielu, hrozí výpověď za to, že se odmítl narychlo vrátit do Německa letadlem ze Šalamounových ostrovů, kde dokončil výzkum v terénu. O případu dnes informuje britský deník The Guardian.

Gianluca Grimalda, který ze zásady odmítá létat, dostal minulý pátek od zaměstnavatele varování, že pokud nebude v pondělí ve své kanceláři, přijde o místo. Expert ještě tento týden místo toho stále čekal na ostrově Bougainville, který je součástí Papuy-Nové Guineje, aby se nalodil na nákladní loď, na níž by se vypravil na cestu do Evropy.

Grimalda půl roku zkoumal dopad klimatické změny a globalizace na komunity v Papui-Nové Guineji. Cestu zpátky do Evropy, dlouhou 22.000 kilometrů, chce zdolat zcela bez létání, pouze s pomocí lodí, trajektů, vlaků a autobusů. Taková cesta mu podle jeho vlastních odhadů sice zabere dva měsíce, ale ušetří 3,6 tuny emisí oxidu uhličitého.

"Napsal jsem prezidentovi svého ústavu, že tam dnes nebudu a že se budu vracet lodí a po zemi," řekl expert v pondělí. "Cítím se teď dobře, ale některé uplynulé dny byly docela traumatické, protože od lidí z mého institutu jsem nečekal tenhle druh chování. Ale myslím, že jsem se rozhodl správně," řekl Grimalda.

"Cestování letadlem je nejrychlejším způsobem spalování fosilních paliv, tedy nejrychlejší cestou, jak dospět ke katastrofě," upozornil vědec.

Grimaldovi příznivci se podle britského listu domnívají, že kielský institut se svému zaměstnanci mstí za jeho účast na klimatických protestech.

Mluvčí institutu uvedl, že ústav veřejně nekomentuje interní personální záležitosti. Institut však údajně podporuje to, aby jeho zaměstnanci podnikali služební cesty "klimaticky přívětivým způsobem". Grimalda dnes na platformě X toto prohlášení označil za ironické.