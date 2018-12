Brno - Celospolečenský tlak na dlouhodobější předpovědi počasí je stále silnější, proto se některá světová předpovědní centra pustila do měsíčních či sezonních předpovědí. A to i přes to, že předpověď nebude nikdy zcela spolehlivá, uvedl na brněnské konferenci o suchu v zemědělství klimatolog a spolutvůrce projektu InterSucho Pavel Zahradníček.

Například ze čtyř sezonních předpovědí pro letošní zimu dva hlásí pro střední Evropu teplotně nadprůměrnou zimu, dvě průměrnou. "Z toho už lze částečně usuzovat, že nebude tolik sněhu, aby pomohl dorovnat stav spodních i povrchových vod způsobený dlouhodobým srážkovým deficitem. Přitom by byl velmi potřeba," řekl Zahradníček.

Teplejší zima bude podle německého a britského předpovědního modelu. "Oba předpovídají ještě více teplejší zimu proti průměru ve východní Evropě," řekl Zahradníček. Evropský a francouzský model předpovídá průměrnou zimu, ve východní Evropě však také teplotně nadprůměrnou.

Podle Zahradníčka je například měsíční předpověď evropského centra pro předpověď spolehlivá, co se týče teplot. "Předpověď srážek však příliš nefunguje a všude hlásí model průměrné, na což se nelze moc spolehnout," řekl Zahradníček.

Tým InterSucha se od letoška snaží přijít s vlastní měsíční i sezonní předpovědí. Vytváří ji tak, že využije data šesti velkých světových předpovědních center, analyzuje je a poté zpracuje do předpovědi pro Česko, která by měla být lepší než předpověď pro rozsáhlejší území.