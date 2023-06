Klimatolog: Letošní první tropický den přišel později proti průměru

Brno - Letošní výskyt prvního tropického dne v Česku přišel výrazně později, než je v posledních letech obvyklé, a to zhruba o 20 dnů. Jde však o výjimku, trend je v posledních 60 letech opačný a průměrně přicházejí tropy stále dříve a trvají déle. V souvislosti s klimatickou změnou a růstem průměrné roční teploty přichází první tropický den každou dekádu o 2,6 dne dříve. Za posledních 60 let je průměr výskytu prvního tropického dne 30. května, řekl ČTK klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe Pavel Zahradníček. Za tropický den se označuje takový, kdy teplota přesáhne 30 stupňů Celsia.

Neděle byla tropická na stanici v Plzni-Bolevci, což je vedle pražského Klementina a Doksan místo, kde se vyskytuje první den tropických teplot nejčastěji. Tropické teploty se ve větší míře očekávají i dnes i v dalších dnech tohoto týdne.

Údaje z let 1961 až 2020 pocházejí ze 133 stanic, které měřily v celém sledovaném období. "Proti 60. letům se v současnosti vyskytuje první tropický den o 16 dnů dříve. Při porovnání jednotlivých desetiletí byl výskyt nejčasnější mezi lety 2001 až 2010, průměrně už 20. května," řekl Zahradníček. Když však meteorologové porovnávají průměrné datum prvního výskytu tropického dne, tedy průměr ze 133 stanic, vycházejí z této statistiky, že nejdříve se tropický den začal vyskytovat v poslední dekádě. "V průměru se v dekádě 2011 až 2020 vyskytl tropický den o týden dříve než v dekádě 1961-1970 a o tři týdny dříve než v dekádě 1971-1980. Posouvá se i doba, kdy nastává poslední tropický den. V poslední dekádě bylo období mezi průměrným datem výskytu prvního a posledního tropického dne dlouhé 63 dnů, což je o 30 dnů déle než v normálovém období 1961-1990," vysvětlil Zahradníček.

S každou dekádou se mění i statistika celkového počtu tropických dnů, které se často slévají v horké vlny. V průměru jich přibývá. "Teplý vzduch od jihu, který se k nám dostává, je teplejší než dříve. Horké vlny jsou příčinou velkého množství nadúmrtí a také se podílí na častějším výskytu sucha, či naopak přívalových dešťů z intenzivních bouřek z tepla. Loni byly horké vlny z meteorologických extrémů největší příčinou úmrtí v Evropě," zmínil Zahradníček úmrtí více než 16.000 obyvatel, které uvedla Světová meteorologická organizace.

Z klimatických modelů vyplývá, že časové okno pro výskyt tropických dnů se bude zvyšovat a počet tropických dnů také s ohledem na probíhající klimatickou změnu. Pro druhou dekádu 21. století přitom modely podhodnotily počet těchto dnů nejen v případě tzv. středního scénáře, tedy při omezování emisí oxidu uhličitého, ale i v případě scénáře, v němž se nepředpokládá omezování emisí. Zatímco v letech 1961 až 1990 se průměrný počet tropických dnů pohyboval na úrovni čtyř či pěti, ve druhé dekádě 21. století už jich bylo 13. Více informací o vývoji tropických dnů lze nalézt na webu Klimatická změna.

WMO: Teplota v Evropě byla loni o 2,3 stupně nad předindustriálním průměrem

Ženeva - Průměrná teplota v Evropa byla loni přibližně o 2,3 stupně Celsia nad takzvaným předindustriálním průměrem z let 1850 až 1900. Průměrná roční teplota na kontinentě se tak loni pohybovala mezi druhou a čtvrtou nejvyšší zaznamenanou teplotou. Místy rekordní vedra, která Evropané zažili v roce 2022, byla jednou z hlavních příčin nadměrného počtu úmrtí souvisejících s počasím. Mezi lety 1997 a 2022 ztratily evropské ledovce 880 kilometrů krychlových ledu. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní meteorologické organizace (WMO) o stavu klimatu v Evropě za rok 2022. Zpráva však také konstatuje, že naději do budoucna signalizuje nárůst obnovitelných zdrojů.

Zpráva, kterou WMO vypracovala společně se službou Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus, svědčí o rostoucích teplotách, nízkých srážkách, rostoucím počtu požárů, či nebývalém tání ledovců. Evropa je podle WMO nejrychleji se oteplujícím kontinentem světa. Rok 2022 byl poznamenán extrémními vedry, suchem a lesními požáry. Teplota mořské hladiny v celé Evropě dosáhla nových maxim, což doprovázely vlny mořských veder. Tání ledovců bylo bezprecedentní, konstatuje organizace.

Zpráva ukazuje, že Evropa se od 80. let 20. století otepluje dvakrát více, než je celosvětový průměr, což má dalekosáhlé dopady na socioekonomickou strukturu regionu a ekosystémy. V roce 2022 byla Evropa přibližně o 2,3 stupně Celsia nad předindustriálním průměrem (1850-1900), který byl použit jako výchozí hodnota pro Pařížskou dohodu o změně klimatu.

"Rekordní vedra, která Evropané zažili v roce 2022, byla jednou z hlavních příčin nadměrného počtu úmrtí v Evropě souvisejících s počasím. Bohužel to nelze považovat za jednorázovou událost nebo zvláštnost klimatu. Naše současné znalosti klimatického systému a jeho vývoje nás informují o tom, že události tohoto typu jsou součástí vzorce, díky němuž budou extrémní tepelné stresy v celém regionu častější a intenzivnější," uvedl šéf služby Copernicus pro klimatické změny Carlo Buontempo.

Na základě informací v databázi mimořádných událostí (EM-DAT) měla meteorologická, hydrologická a klimatická nebezpečí v Evropě v roce 2022 za následek 16.365 hlášených úmrtí a přímo zasáhla 156.000 lidí. Přibližně 67 procent událostí souviselo s povodněmi a bouřkami, což představuje většinu celkových ekonomických škod ve výši přibližně dvou miliard dolarů (téměř 44 miliardy korun). Závažnější z hlediska úmrtnosti byly vlny veder, které údajně vedly k více než 16.000 nadměrným úmrtím.

Generální tajemník WMO Petteri Taalas konstatoval, že v roce 2022 zažilo mnoho zemí západní a jihozápadní Evropy, včetně Belgie, Francie, Německa, Irska, Itálie, Lucemburska, Portugalska, Španělska, Švýcarska a Spojeného království, nejteplejší rok v historii. "Léto bylo nejteplejší, jaké kdy bylo zaznamenáno: Vysoké teploty zhoršily vážné a rozsáhlé sucho, podnítily prudké lesní požáry, které vedly k druhé největší vypálené ploše v historii, a vedly k tisícům nadměrných úmrtí spojených s vedrem," upozornil šéf WMO.

Srážky byly v minulém roce na většině území Evropy podprůměrné. Na Pyrenejském poloostrově to byl čtvrtý suchý rok v řadě a například zásoby vody ve Španělsku se do loňského 26. července snížily na 41,9 procenta celkové kapacity. Také ledovce v Evropě ztratily od roku 1997 do roku 2022 objem přibližně 880 kilometrů krychlových ledu. Nejvíce byly postiženy Alpy, kde se tloušťka ledu snížila v průměru o 34 metrů.

Průměrné teploty povrchu moří v oblasti severního Atlantiku byly loni nejteplejší v historii a velká část moří v regionu byla postižena silnými nebo dokonce extrémními vlnami mořských veder. Míra oteplování povrchových vod oceánů, zejména ve východní části Středozemního moře, v Baltském a Černém moři a v jižní části Arktidy, byla více než třikrát vyšší než celosvětový průměr. Mořské vlny veder přitom vedou k migraci druhů a hromadnému vymírání, příchodu invazních druhů a narušení ekosystémů a biologické rozmanitosti.

Znamením naděje do budoucna je podle WMO skutečnost, že v loňském roce bylo poprvé vyrobeno více elektřiny z obnovitelných zdrojů, než ze znečišťujících fosilních paliv. Větrná a solární energie v roce 2022 vyrobila 22,3 procenta elektřiny v Evropské unii (EU), a předstihla tak fosilní paliva s podílem 20 procent. "Poprvé bylo v EU vyrobeno více elektřiny z větrných a solárních zdrojů než z fosilních paliv. Větší využívání obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie je klíčové pro snížení závislosti na fosilních palivech," uvedl Taalas. "Klimatické služby hrají klíčovou roli při zajišťování odolnosti energetických systémů vůči otřesům souvisejícím s klimatem, při plánování provozu a při informování o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti," dodal šéf WMO.