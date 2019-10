Klimatizované MS atletů nabídlo skvělé výkony a postupně i diváky

Dauhá - Atletické mistrovství světa v Dauhá, které se konalo nezvykle na klimatizovaném stadionu, nabídlo skvělé výkony. Padly světové rekordy na 400 metrů překážek žen a ve smíšené čtvrtkařské štafetě, bylo překonáno šest rekordů šampionátu. Po úvodním slabším zájmu fanoušků, který vyvrcholil poloprázdným hledištěm při finále ženské stovky, se i ochozy v dalších dnech na finálový program zaplnily desítkami tisíc diváků.

Nejsledovanější byly trochu jiné disciplíny než jindy. Početné skupiny afrických fanoušků skandovaly při bězích od 1500 metrů výše. Táhly domácí hvězdy Abderrahman Samba, který získal bronz na 400 metrů překážek, a především vítězný výškař Mutaz Issa Baršim.

V pátek, kdy Baršim závodil, bylo podle údajů pořadatelů v ochozech přes 40.000 lidí. Své finále ten večer běžela i překážkářka Zuzana Hejnová. "Je tady dost lidí, docela to bouřilo, konečně to připomíná velké závody," pochvalovala si.

Nepotvrdily se obavy, že kvůli pozdnímu termínu nebudou atleti ve vrcholné formě. V řadě disciplín se otřásaly historické tabulky. Podle očekávání se přepisovaly ve smíšené štafetě, která měla na MS premiéru. Na dlouhých překážkách pak časem 52,16 překonala vlastní světový rekord Američanka Dalilah Muhammadová. Stříbrná Sydney McLaughlinová byla jen o sedm setin pomalejší.

Třetí nejlepší čtvrtku všech dob zaběhla časem 48,14 Salva Ajd Násirová z Bahrajnu. Lepší byly jen Marita Kochová a Jarmila Kratochvílová v 80. letech. V nevídaném koulařském finále se do elitní pětky historických tabulek zařadili všichni medailisté Joe Kovacs, Ryan Crouser a Tomas Walsh. Výkony 22,91 a 22,90 zaostali zhruba dva decimetry za světovým rekordem Randyho Barnese (23,12).

Evropským rekordem na 1500 metrů 3:51,95 a unikátním doublem s během na 10.000 metrů se blýskla Nizozemka Sifan Hassanová. Její příběh ale v Dauhá poznamenal dopingový trest pro jejího kouče Alberta Salazara.

Atletika se prezentovala jako globální sport a podle prezidenta mezinárodní federace IAAF Sebastiana Coea byly výkony v Dauhá nejkvalitnější v historii MS. "Třiačtyřicet zemí získalo medaili a padlo 86 národních rekordů. Chceme, aby atleti zažívali odlišné kultury a odlišné podmínky. Dauhá vytvořilo nepřekonatelné podmínky na stadionu i pro rozcvičování," uvedl Coe.

V horku bylo výhodné, že se závodilo na klimatizovaném stadionu a někteří atleti se mohli rozcvičovat v přilehlé hale. "Považuju to za takový halový šampionát pod otevřeným nebem, kdy je na stadionu konstantní teplota 25 až 28 stupňů a téměř bezvětří," popisoval to český šéftrenér Jan Netscher.

Zatímco atleti na stadionu měli příjemně, závodníci v silničních disciplínách prožívali zejména o prvním víkendu peklo. To o půlnoci začínal i ženský maraton a chůze na 20 kilometrů s českými reprezentantkami Marcelou Joglovou a Anežkou Drahotovou. "Myslím, že tohle s atletikou nemělo moc společného. I když uděláte start maratonu o půlnoci, je na trati 34 stupňů a to není prostředí, v němž by se měla dělat vrcholová atletika," komentoval to Netscher.

Až v samém závěru šampionátu velká vedra polevila, poslední den už dokonce pofukoval větřík. Až se v Kataru fotbalisté sejdou v roce 2022 na přelomu listopadu a prosince na mistrovství světa, mohli by mít příjemně.