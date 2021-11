Klimatická konference se prodlužuje, organizátoři doufají v přijetí dohody dnes

Glasgow (Británie) - Na klimatické konferenci v Glasgow stále pokračují jednání delegátů jednotlivých zemí OSN o finální podobě společné dohody, ačkoliv konference měla podle původních plánů skončit dnes v 19:00. Podle serveru BBC diplomaté očekávají, že se jednání povedou dlouho do noci a případně se k nim týmy vrátí ještě v sobotu. Předseda konference Alok Sharma prohlásil, že doufá v přijetí finální dohody všech zúčastněných států ještě dnes večer. Britský premiér Boris Johnson, který konferenci oficiálně pořádá, vyzval světové lídry, aby v posledních hodinách dvoutýdenních diskuzí projevili "kuráž a sebevědomí".

"Mým záměrem je ještě dnes vydat čisté verze náležitých dokumentů, které jednotlivé strany pečlivě posoudí, a doufám v jejich konečné přijetí dnes v noci," řekl Sharma. Podle BBC již dvakrát odložil tiskovou konferenci plánovanou na dnešní odpoledne.

"Světovým lídrům říkám ve všech našich rozhovorech následující: Tohle je ta chvíle," uvedl dnes Johnson v krátkém klipu vysílaném na konferenci. "Řekněte svým vyjednávacím týmům, jak je to důležité, řekněte jim, aby měli kuráž a sebevědomí na to se sjednotit a odsouhlasit návrh dohody," dodal.

Mezi sporné body, na nichž se vyjednavači více než 190 zemí domlouvají, patří zejména síla závazku ukončit používání uhlí a fosilních paliv. Spory se vedou rovněž ohledně finanční pomoci poskytované bohatšími státy těm chudším. Průmyslově rozvinuté země, které historicky vyprodukovaly nejvíce skleníkových plynů, totiž podle agentury AP například odmítají zahrnout do dohody závazek vyplácet kompenzace chudším zemím s méně rozvinutým průmyslem, které nesou za současné oteplení klimatu menší odpovědnost.

Některé latinskoamerické země v čele s Brazílií pak k nelibosti západních států požadují vytvoření monitorovacího mechanismu, který by dohlížel na vyplácení 100 miliard dolarů ročně (2,2 bilionu korun) méně rozvinutým zemím. K tomuto cíli se bohaté státy zavázaly od roku 2020, dosud jej však neplní.

Johnson dnes prohlásil, že klíčem k dosažení dohody je přijít se závazky na poskytnutí více peněz pro země, které změny klimatu nejvíce ohrožují, mezi něž patří zejména ostrovní státy v Oceánii.

Rozvojové země podle britského premiéra "potřebují vidět peníze na stole". "To je to, co se musí stát v příštích hodinách. Lidé musí vidět, že je tu dostatek peněz do začátku, že jsou tu dostatečné závazky," dodal. Poznamenal rovněž, že jedná o zvýšení příspěvků se světovými lídry, například s italským premiérem Mariem Draghim či egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím.

"Pokud budou mít (lídři) odvahu na uzavření této dohody, dohodnout se dnes na tomto návrhu, tak budeme mít plán cesty, který nám umožní jít vpřed a začít s odstraňováním hrozby změn klimatu způsobených lidmi," poznamenal Johnson.

Po uplynutí oficiálního konce konference je podle médií jasné, že se jednání protáhnou minimálně pozdě do noci. To se stalo v minulosti na předchozích klimatických konferencích již několikrát, v roce 2019 se v Madridu jednalo dokonce do nedělního dopoledne, připomíná BBC. K přijetí konečné dohody je zapotřebí souhlas všech 197 účastnických zemí. Řada vyjednavačů přitom bude potřebovat konzultovat případné nové znění návrhu dohody s ústředím, což schvalovací proces ještě zpomalí.