Klíma udělal totéž co v minulé sezoně, přiznal Klimeš po chyceném nájezdu

Ostrava - Zlikvidovaný nájezd Kellyho Klímy byl pro hokejisty Vítkovic jedním z klíčových momentů na cestě za prvním tříbodovým vítězstvím po sedmi kolech. Gólman Ostravanů Lukáš Klimeš přiznal, že liberecký útočník provedl při exekuci stejný manévr jako v minulé sezoně.

Devětadvacetiletý gólman Vítkovic si v polovině zápasu hostujícího forvarda vybruslil a jeho střelu vyrazil. "Taky jsem to trochu potřeboval. Vždy ve fázích, kdy jsme vedli 2:1, 1:0 jsme dostali nějaký hloupý gól a ten zápas šel jiným směrem. Dneska jsem cítil, že to může být zlomový moment, takže jsem z toho měl radost," řekl Klimeš novinářům po utkání, které Vítkovice vyhrály 5:2.

V daný okamžik se mu vrátila příprava u videa s trenérem brankářů Martinem Faltrem. "Sledujeme vždy videa nájezdů soupeře a právě Klíma v tom sestřihu z loňska byl. Shodou okolností na mě taky jel nájezd a udělal to samé, co bylo na videu. Na tuhle variantu jsem byl připravený," uvedl Klimeš.

Gólman, který byl v uplynulém ročníku dvojkou za Alešem Stezkou, se od 6. kola usadil ve vítkovickém brankovišti a vytlačil na střídačku jedničku Matěje Machovského. Dnešní zápas pro něj ale začal prachmizerně a po chybě Willieho Raskoba hned v první minutě kapituloval. "Klobouk dolů, co jsme potom předvedli. Po gólu v první minutě a v naší situaci," prohlásil Klimeš.

Podle něj domácím zafungovaly změn v týmu, který vítkovičtí trenéři posílali na oslabení. "Bylo to něco jiného, než se Liberec asi díval na videu. To nám možná trochu pomohlo. V oslabení dneska všichni kluci skákali do střel, aby nepadla branka, a to pomohlo," dodal Klimeš.