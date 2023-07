Klíčovým důkazem v pádu smrti matky a syna z trajektu je záznam kamer

Varšava - Smrt šestatřicetileté Pauliny a jejího sedmiletého syna Lecha otřásla celým Polskem a na světlo stále vycházejí nová fakta o tragédii, uvedl dnes portál Onet o čtvrtečním neštěstí. To bylo nejprve interpretováno jako pád dítěte do moře během plavby mezi Švédskem a Polskem. Vzápětí za dítětem z lodi do Baltu skočila i jeho matka. Ačkoliv je záchranáři přepravili vrtulníky do nemocnice ve Švédsku, ani jeden nepřežil. Mezitím prokuratura oznámila, že vyšetřuje "vraždu dítěte a sebevraždu jeho matky". Klíčovou roli v tomto vývoji podle serveru sehrály záběry z kamer monitorujících dění na lodi.

"Zajistili jsme nahrávky, které nepotvrzují (prvotní verzi) rozšířenou v médiích, že dítě spadlo přes palubu a dospělá osoba skočila za ním. To je vše, co mohu říci," uvedla Agnieszka Zembrzycká, mluvčí společnosti Stana Line, na jejíž lodi se tragédie odehrála.

Na nahrávkách je podle neoficiálních informací listu Super Express vidět, že těsně před tragédií žena drží dítě, které se k ní tulí. Vyšetřovatelé, kteří rekonstruují průběh událostí, vyslýchají svědky a zajistili mimo jiné kočárek a mobilní telefon.

Jedna ze spolucestujících novinářům řekla, že ji zarazilo, že tak velké dítě je stále v kočárku, ale pomyslela si, že chlapec je možná hendikepovaný. Sama žena působila unaveně a v depresi, uvedla žena, kterou tisk představil jen jako paní Beatu. "Prošla jsem okolo ní. Teď je mi líto, že jsem se nepokusila navázat kontakt, nepustila se do řeči. Neměla jsem nijak zvlášť naléhavý pocit, že potřebuje pomoci, ale bylo by lépe, kdybych u ní zůstala. Ale byla mi zima, a tak jsem sestoupila do podpalubí," vylíčila.

Žena jménem Paulina byla ze severopolského města Grudziądz, zatímco její syn Lech měl oficiálně bydliště ve trojměstí Gdaňsk-Gdyně-Sopoty. Jeho otec neudržoval kontakty s rodinou, žije v zahraničí, ale nikoliv ve Švédsku, dodal Onet.