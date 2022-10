Klíčový záložník Kalvach prodloužil s Viktorií Plzeň smlouvu do roku 2025

Plzeň - Fotbalista Lukáš Kalvach prodloužil smlouvu s Viktorií Plzeň. Sedmadvacetiletý klíčový záložník Západočechů a český reprezentant podepsal s úřadujícím ligovým mistrem nový kontrakt do roku 2025. Plzeňský klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

"V Plzni jsme si s rodinou zvykli, narodil se nám tady syn, jsme zde maximálně spokojeni. To samé musím říct i o Viktorce, kde se cítím výborně, a prodloužení smlouvy je pro mě vlastně odměnou za mé výkony. Cením si této důvěry a věřím, že i v budoucnu budeme společně úspěšní," uvedl Kalvach

"Lukáš přesně splňuje to, co jsme od něj očekávali. Stal se jedním z klíčových hráčů, perfektně zapadl do kabiny a je ve všech směrech maximální profesionál. Svými výkony si pravidelně říká i o pozvánky do národního týmu a my jsme moc rádi, že i jeho budoucnost je spojena s naším dresem. Prodloužení smlouvy pro nás byla jedna z priorit a jsme rádi, že jsme se velmi rychle domluvili," doplnil sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

Kalvach přišel do Viktorie v roce 2019 z Olomouce. V západočeském týmu se rychle stal jednou z hlavních opor a v minulé sezoně s Plzní získal svůj premiérový ligový titul. Ke klíčovým hráčům Viktorie patří i v tomto ročníku, v němž Západočeši postoupili do skupinové fáze Ligy mistrů a vedou tabulku nejvyšší soutěže.

Kalvach, který v Plzni mimo jiné zahrává standardní situace, má v lize na kontě 161 startů a 10 branek. V české reprezentaci zatím zasáhl do čtyř utkání, v posledním zápase na konci září při prohře 1:2 ve Švýcarsku nastoupil v základní sestavě.