Praha - Klíčový svědek v případu jízdenek pro pražský dopravní podnik (DPP), v níž čelí obžalobě lobbista Ivo Rittig či bývalý šéf DPP Martin Dvořák, dnes u soudu odmítl vypovídat. Bývalý ředitel papírny Neograph Vladimír Sitta starší zdůvodnil své rozhodnutí tím, že nechce způsobit případné nebezpečí trestního stíhání svému synovi. Ten je v kauze druhým hlavním svědkem a nejvyšší státní zástupce se nedávno dovolal proti pravomocnému rozhodnutí, které Sittu juniora zprostilo viny z údajného tunelování Neographu.

"Z důvodu aktivity nejvyššího státního zástupce není trestní řízení vůči mému synovi ukončeno. Mám obavu, že bych mu mohl způsobit trestní stíhání. Nebudu vypovídat," řekl dnes Sitta starší stručně u pražského městského soudu.

Za údajné tunelování Neographu byli původně obžalováni oba Sittové, soudy je ale postupně zprostily viny. Otec a syn své stíhání od počátku označovali za mstu lidí kolem lobbisty Rittiga motivovanou tím, že poukázali právě na aktuálně projednávaný případ jízdenek.

Předseda soudního senátu Petr Hovorka označil dnešní Sittovo rozhodnutí za překvapení. "Neměl jsem ani tušení - které často mívám - že by se to mohlo stát," podotkl. "Nečekal jsem to vzhledem k tomu, že svědek opakovaně podrobně vypovídal v přípravném řízení," řekl. V úterý by měla přijít na řadu výpověď Sittova syna. Zatím není zřejmé, zda se rozhodne mlčet stejně jako jeho otec.

Soud dnes přečetl dřívější výpovědi Sitty staršího na policii. Zakladatel Neographu, který pro dopravní podnik vyráběl jízdenky, tam uvedl, že jeho společník Jan Janků přišel s tím, že vztah mezi papírnou a DPP musí zprostředkovat firma Cokeville Assets. Janků se prý netajil tím, že poskytování provizí této společnosti je pomocí Dvořáka Rittigovi. Podle obžaloby se peníze z dopravního podniku dostaly k lobbistovi právě přes tuto karibskou firmu.

Sitta senior tvrdí, že se později rozhodl iniciovat vypovězení smlouvy s DPP, prý se kvůli tomu setkal i s tehdejším pražským primátorem Bohuslavem Svobodou. "Vydal jsem pokyn k zastavení vyplácení provizí pro Cokeville Assets. Tím jsem přeťal penězovod, aniž bych tušil, jaké následky to pro mě bude mít," řekl Sitta policistům. Zmínil údajné vyhrožování a zastrašování, a to i ze strany policejního vyšetřovatele Pavla Nevtípila a státní zástupkyně Dagmar Máchové, kteří měli na starosti jeho vlastní stíhání.

V kauze dopravního podniku je obžalováno 17 lidí včetně Rittiga, jeho právníků, Dvořáka a Janků. Část z nich je stíhána za zpronevěru a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, část za praní špinavých peněz. Podle státního zástupce Adama Borguly přišel podnik v souvislosti s trestnou činností nejméně o 457,5 milionu korun, přičemž peníze částečně skončily u Rittiga i u Dvořáka.

Obžaloba zahrnuje tři různé zakázky DPP. Nejznámější z nich je právě tisk jízdenek papírnou Neograph, další se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronické jízdenky od firmy Crowsnest. Všechny zakázky podle obžaloby záměrně zmanipuloval Dvořák.

Obžalovaní vinu odmítají. Dvořák, který dopravnímu podniku šéfoval v letech 2007 až 2011, dříve nazval proces divadlem. Rittig i jeho spoluobžalovaní právníci označili obžalobu za lež. Lobbista uvedl, že s Dvořákem nikdy nepodnikal a že se znali pouze z golfu nebo společenských událostí.

Deník Právo dnes napsal, že Sitta starší uzavřel po sedmi letech dohodu o narovnání s novým vlastníkem někdejšího Neographu, který se dnes nazývá Security Paper Mill (SPM). Sitta dostal zaplaceno za zhruba sedmiprocentní balík akcií, které do loňska vlastnil. Všechny soudní spory, které proti sobě strany v souvislosti s převzetím firmy vedly, byly ukončeny. Stoprocentním vlastníkem SPM, jež je největším výrobcem ceninového papíru v Česku, se tak stala investiční společnost Delta Capital.