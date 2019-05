Klíčový moment utkání, řekl Kovařík o své tyčce proti Slavii

Praha - Plzeňský záložník Jan Kovařík označil za klíčový moment prvoligového šlágru na stadionu Slavie svou tyčku za bezbrankového stavu. Třicetiletý fotbalista, který v nastavení snížil na konečných 1:3, chce ještě zabojovat o mistrovský titul, i když ví, že už to bude hodně těžké, protože Viktoria na pražského lídra ztrácí tři kola před koncem nadstavby už pět bodů.

Kovařík přišel na hřiště po hodině hry za Joela Kayambu a hned v 63. minutě mohl v Edenu otevřít skóre, když se dostal za domácí obranu a po Řezníkově centru zblízka trefil tyčku. "Myslím si, že to byl klíčový moment utkání. Řešil jsem to celkem dobře, bohužel rozhodly centimetry v náš neprospěch," řekl Kovařík novinářům.

Úřadující mistři dlouho nepouštěli domácí favority do velkých šancí. "Nevím, jestli byli úplně nervózní, ale nemohli se tam určitě do nás dostat. Myslím, že jsme do defenzivy hráli dobře do té doby, než jsme dostali první gól. Moje šance a jejich první gól jsou dva klíčové okamžiky," konstatoval Kovařík.

Slávisté rozhodli zápas v závěrečné desetiminutovce, kdy se prosadili Lukáš Masopust, Tomáš Souček z penalty a náhradník Ibrahim Traoré. "Před prvním gólem tam byl propadnutý centr, měli trošičku štěstí, že se to neodrazilo někam k nám, ale k nim. Druhý gól z penalty, a pak už to je těžké s takovým týmem otáčet pět deset minut do konce dvougólový stav," uvedl rodák z Mostu.

Mrzelo ho, že svěřenci Pavla Vrby snížili po jeho krásné střele do horního růžku až v první minutě nastavení. "Snažíme se vždycky věřit až do konce, ale už bylo hrozně málo času. I to se stává, že za minutu padnou dva góly, takže jsme furt chtěli bojovat, ale už nás k tomu nepustili," řekl bývalý hráč Slavie a Jablonce. "Myslím si, že minimálně remíza by nám hrála ještě trošku do karet. Bylo by to stále o dva body, teď už jsou to tři zápasy do konce a pět bodů, to už bude těžké," dodal.

Ještě se však nevzdává a chce vyhrát zbývající tři kola v nadstavbové skupině o titul. "Dokud je pořád matematická šance, tak budeme hrát na sto procent. Stejně hrajeme za Plzeň, která chce vyhrávat všechny zápasy. Nám nezbude nic jiného, než vyhrát všechny tři zápasy a uvidíme, jak na tom v posledních třech kolech bude Slavie," prohlásil Kovařík, jehož tým ve středu přivítá Spartu a pokud ji neporazí a Slavia doma zdolá Jablonec, bude o novém mistrovi jasno.