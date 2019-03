Pátý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 27. března 2019 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will.

Pátý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 27. března 2019 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Brankář libereckých hokejistů Roman Will měl za necelých 65 minut hry pátého čtvrtfinále play off extraligy proti Mladé Boleslavi při jediném inkasovaném gólu 19 úspěšných zákroků. Jeden vyčníval nade všemi ostatními, když v 57. minutě vychytal zkušeného útočníka Středočechů Jakuba Klepiše. Nebýt toho, dost možná se místo vyřazení hostů pokračovalo v pátek na jejich ledě.

Klepišova šance přišla v době, kdy už by nezbývalo příliš času na odpověď. A čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2010 při ní měl nabito v ideální pozici pro zakončení. Jenže Will uchránil domácí mužstvo od pohromy.

"Klíčový je ale každý zákrok, protože každá ta střela může skončit gólem. Já jsem tam od toho, abych těch úspěšných zákroků udělal co nejvíce a pomáhal týmu vyhrát. To je moje práce. Nekoukám na to, zda byl nějaký konkrétní zákrok klíčový nebo nebyl. Vyhráli jsme a to je jediné, co mě zajímá," řekl Will novinářům.

Místy se hrálo jen na opačné straně kluziště a proto nebylo pro šestadvacetiletého gólmana úplně snadné udržet se v provozní teplotě. "Tak to prostě u nás je. Hrajeme velmi útočný hokej, a když do toho opravdu kopneme, tak hrajeme výborně a nebojím se říct, že v některých pasážích dominujeme. Tohle je moje práce. Musím být připravený na ten zákrok, co může přijít v první i poslední minutě toho zápasu, ale taky třeba v jeho polovině," zdůraznil Will.

"Každá střela, každý odraz, každé střídání mohou ovlivnit celý zápas. Myslím, že nikdo nemohl čekat nic jiného, než že to dneska bude velmi vyrovnaný zápas a boj o každý metr ledu. Já jsem rád, že jsme těmi šťastnějšími my," pochvaloval si Will.

Ocenil, jak výborným soupeřem Mladá Boleslav byla. "Hráli jako tým a celkově to byla super série. Výsledek je jedno, hlavní je, že jsme vyhráli a postoupili," zdůraznil.

"Nikdo nemohl čekat, že to bude lehká série. Boleslav je výborný mančaft, mají tam trenéry, kteří přišli až v sezoně, a je vidět, že hrají dobrý hokej. Mají tam dobré hráče i dobré gólmany, nikdo si nemohl myslet, že je přejedeme v suchém triku. Chci jim pogratulovat za celou tu sérii, hráli výborně," vzkázal Will.

Přání ohledně dalšího soupeře nemá. Rozhodne se mezi Brnem a Olomoucí, a to podle výsledku série Plzně s Hanáky, v níž Škoda vede 3:2. "U nás v šatně o tom nepadlo jediné slovo, kdo by s kým chtěl hrát. Stejně to neovlivníme. Mnohem důležitější je soustředit se na věci, které ovlivnit můžeme. Takže soupeře neřešíme," prohlásil Will.