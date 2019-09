Klepiš rozhodl o výhře Mladé Boleslavi nad Brnem

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 3. kole extraligy doma nad Brnem 3:2 v prodloužení a porazili Kometu už pošesté za sebou. V čase 61:34 se postaral o vítěznou branku útočník Jakub Klepiš.

Brňané začali náporem, z něhož se domácí vymanili až při úvodní přesilovce zápasu. První desetiminutovka ale změnu skóre nepřinesla. Druhá početní výhoda domácích už znamenala více vzruchu před Vejmelkou, ale Skalický z dobré pozice pálil mimo a při závaru Klepiš puk za záda brněnského gólmana nedotlačil. Kometa zahrozila v závěru úvodní třetiny také v přesilovce, ale Mueller v nejnebezpečnější šanci Komety trefil jenom Krošeljovu masku.

Skóre se poprvé změnilo až ve druhé třetině. Baranka vystřelil od modré čáry a Holík šikovnou tečí překonal slovinského brankáře v boleslavské brance. Na druhé straně mohl odpovědět Musil, ale po vyražené střele od Stránského si Vejmelka poradil i s dorážkou. Pak ujeli dva na jednoho Žejdl s Vondrkou, který se trefil přesně.

Vyrovnání vlilo do boleslavských žil novou krev a přišly i další šance. Udeřit ale mohlo na druhé straně, to když obránce Komety Štencel zakončil výpad do útočného pásma ranou do pravé tyče boleslavské branky. Na druhé straně pak cinkla maska Vejmelky po střele Kousala, proti Najmanově otočce gólman Komety vytrčil beton.

Ve 48. minutě mohl strhnout vedení na domácí stranu Vondrka, ale ve výhodné pozici místo střely nepřesně přihrál. Hned z protiútoku se stejná situace opakovala na druhé straně, ale Plekanec zvolil zakončení a byla to správná volba. Kometa však vedla jenom něco přes minutu. Pak zachytil vyhazovaný puk obránce Mladé Boleslavi Dlapa a nekompromisně ho pověsil pod horní tyčku.

Za stavu 2:2 šel zápas do prodloužení, v němž rozhodl po svém vyhraném buly Klepiš.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Vstoupili jsme do zápasu možná s velkým respektem před soupeřem, prvních deset minut jsme tahali za kratší konec, ale pak se hra vyrovnala. Druhá třetina byla podobná, soupeř šel navíc do vedení, ale nám hodně pomohlo brzké vyrovnání. Škoda, že jsme v závěru nerozhodli za tři body. V prodloužení se štěstí přiklonilo k nám. Dva body proti Brnu bereme."

Petr Fiala (Brno): "Hráli jsme třetí zápas sezony a všechny byly ve stejném duchu. Taková usilovná utkání, kdy se hra přelévá mezi oběma týmy. Trošku nás srazilo, že po prvním gólu nám soupeř rychle vyrovnal, stejně jako v Litvínově. Je potřeba dostat soupeře pod větší tlak, aby znejistěl. To se opakovalo i ve třetí třetině, kdy nám Dlapa vyrovnal nádhernou střelou. Zápas pak spěl do remízy, ale my jsme si to ještě zkomplikovali zbytečným vyloučením. Naštěstí tam Zbořil nedal velkou šanci. V prodloužení už to je o chybičkách jednu jsme tam udělali dnes my. Chtěli jsme z Boleslavi víc než jeden bod, ale takový je sport."

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Vondrka (Žejdl, D. Šťastný), 49. Dlapa, 62. Klepiš (Skalický) - 26. P. Holík (Baranka, Mueller), 48. Plekanec. Rozhodčí: Lacina, Pražák - L. Kajínek, Špringl. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 3785.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Hrbas, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad - Vondrka, Žejdl, D. Šťastný - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, L. Pabiška. Trenéři: Rulík a Patera.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, Plekanec, J. Hruška - Kucsera, Lev, Orsava - Jenyš, Kusko, Plášek. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.