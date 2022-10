Klepiš rozhodl o výhře Kladna nad Libercem 3:2

Kladno - Hokejisté Kladna porazili v 15. kole extraligy Liberec 3:2 a připsali si teprve druhou výhru z posledních deseti zápasů. Bílí Tygři popáté za sebou prohráli. Ve 29. minutě rozhodl útočník Jakub Klepiš, který v minulé sezoně působil v Liberci. Do sestavy Rytířů se vrátil po čtyřzápasovém disciplinárním trestu.

Zápasu předcházela minula ticha na počest bývalého brankáře Kladna, Sparty, Zetoru Brno a Litoměřic Miroslava Termera, který v úterý zemřel. Domácí měli k dispozici vedle Klepiše i dalšího útočníka Alberta Michnáče, jenž naskočil po zranění.

Do vedení se dostali ve 4. minutě Bílí Tygři. Vlach v přečíslení přihrál Balinskisovi, který překonal Bowa bekhendovým blafákem. Rytíři vyrovnali, když se při vyloučení Dlouhého trefil po Slováčkově přihrávce z pravého kruhu Indrák. V 16. minutě při Michnáčově trestu předložil Melancon puk Birnerovi, který zamířil do odkryté branky. Odpovědět mohl Indrák, ale sám před Kváčou neuspěl.

Po 28 sekundách druhé části potrestal Birnerův faul z konce první třetiny Brodecki, který se trefil z pozice mezi kruhy. Při pobytu Brodeckého na trestné lavici Kladno nevyužilo v oslabení přečíslení tří na jednoho.

Ve 29. minutě Rytíři otočili stav. Martin Procházka uvolnil Klepiše, který oslavil gólem návrat do sestavy. Zvýšit náskok mohl po Filipově přihrávce Ondřej Bláha, ale ztroskotal na Kváčovi. Vzápětí čelil velkému tlaku Bow, ale sérii střel kryl.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Kladno ubránilo při Zikmundově trestu. Ve 46. minutě právě Zikmund po individuální akci trefil tyč. Po jeho chybě jel na Bowa sám Šír, ale nadvakrát jej nepřekonal.

Po faulech Ordoše a Frolíka na Klepiše hráli domácí 13 sekund v pěti proti třem, ale náskok nezvýšili. Marně se dožadovali dalšího trestu za Dernerovo seknutí do Procházkovy ruky. V závěrečné power play Kladno těsný náskok udrželo, přestože posledních 15 sekund se bránilo při Zikmundově trestu ve čtyřech proti šesti.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Byl to vyrovnaný zápas. Obě mužstva byla ve složité situaci. Bylo to hodně o bojovnosti. Jsme rádi, že jsme to překlopili na naši stranu a získali jsme důležité tři body. Čekali jsme, až se nám vrátí hráči z marodky i při absenci Adama Kubíka. Jak Albert Michnáč, tak Jakub Klepiš k tomu vítězství dnes hodně přispěli."

Patrik Augusta (Liberec): "Do utkání jsme nevstoupili vůbec špatně. Dali jsme první gól a pak jsme vedli i 2:1, bohužel dva fauly v útočném pásmu nás stály dva přesilovkové góly soupeře. Třetí gól padl po konci naší přesilovky, takže to dnes rozhodly speciální formace."

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Indrák (Slováček), 21. Brodecki (Plekanec), 29. Klepiš (M. Procházka) - 4. Balinskis (J. Vlach, J. Šír), 16. Birner (Melancon, Frolík). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 3862.

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis - Filip, Plekanec, O. Bláha - Michnáč, Klepiš, Zikmund - Melka, Indrák, M. Procházka - M. Beran, Machač, Brodecki. Trenér: O. Vejvoda ml.

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandič - Frolík, Filippi, Birner - Rychlovský, A. Najman, Faško-Rudáš - Ordoš, P. Jelínek, Flynn - A. Dlouhý, J. Šír, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.