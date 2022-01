KLDR zřejmě odpálila dvě balistické rakety, šlo o šestý letošní test

Soul - Severní Korea vypustila na svém východním pobřeží zřejmě dvě balistické střely krátkého doletu, uvedly dnes tiskové agentury s odvoláním na jihokorejskou armádu. Střely se dostaly do vzdálenosti 190 kilometrů a do výšky asi 20 kilometrů. Jedná se již o šestý raketový test od začátku tohoto roku.

Velení jihokorejské armády uvedlo, že kolem osmé hodiny ranní místního času (kolem půlnoci SEČ) zaznamenalo odpálení dvou balistických raket z okolí města Hamhung. Rakety zřejmě dopadly mimo japonskou výlučnou ekonomickou zónu, uvedla tisková agentura Kjódó s odvoláním na vládní zdroj.

OSN zakázala Severní Koreji provádět testy balistických a jaderných zbraní a uvalila na ni přísné sankce. KLDR ovšem tento zákaz pravidelně porušuje.

Japonský premiér Fumio Kišida označil opakované odpálení severokorejských raket za "nesmírně politováníhodné". Dodal ale, že zatím nebyly zaznamenány žádné škody na plavidlech a letadlech v okolí japonského pobřeží. Jihokorejská národní bezpečnostní rada svolala mimořádné zasedání, kde vyzvala Pchjongjang k návratu k dialogu.

Americká vláda odpálení dvou balistických raket odsoudila. Mluvčí amerického ministerstva vnitra označil testy za porušení několika rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

Severní Korea naposledy vypálila v úterý dvě řízené střely do moře u svého východního pobřeží z vnitrozemské oblasti KLDR. Před deseti dny zkušebně odpálila taktické řízené střely, které se dostaly do vzdálenosti 380 kilometrů a do výšky asi 42 kilometrů.

Během první poloviny ledna provedla zkušební odpal balistických raket krátkého doletu, které byly umístěné na železničních vagónech. Při předchozích dvou testech tvrdila, že úspěšně otestovala hypersonické střely, které je těžší zachytit prostředky protiraketové obrany.

KLDR stupňuje raketové testy v očividné snaze vyvinout tlak na vládu amerického prezidenta Joea Bidena a přinutit ji k ekonomickým ústupkům v době, kdy špatným řízením zničené severokorejské hospodářství trpí sankcemi uvalenými na KLDR za její jaderné a raketové programy a koronavirovou krizí.

Severní Korea naposledy otestovala tolik zbraní během jediného měsíce v roce 2019 poté, co selhaly rozhovory mezi jejím vůdcem Kim Čong-unem a tehdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem, připomněla agentura AFP. Rozhovory zaměřené na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova a ukončení severokorejských raketových balistických programů výměnou za uvolnění sankcí od té doby nepokročily.

Minulý týden Severní Korea pohrozila obnovením testů atomových zbraní a největších mezikontinentálních balistických raket, které Kim Čong-un v roce 2018 pozastavil. Podle některých expertů by KLDR mohla dramaticky zesílit své zbrojní aktivity po únorových zimních olympijských hrách, které pořádá Čína, jež je pro Severní Koreu hlavním politickým spojencem a poskytovatelem hospodářské pomoci.