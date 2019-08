KLDR testovala nový raketomet za účasti Kim Čong-una

Pchjongjang - Na sobotní zkoušku "supervelkého vícenásobného raketometu", o kterém už dříve informovala jihokorejská armáda, dohlížel osobně vůdce KLDR Kim Čong-un. Oznámila to dnes severokorejská tisková agentura KCNA.

Fotografie vydané severokorejskými státními médii ukázaly rakety vypouštěné z velkých tubusů namontovaných na zadní straně osmikolového vozidla. Podle analytiků oslovených agenturou Reuters jde o nejméně čtvrtý nový raketový systém, který KLDR předvedla od únorového summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, kdy byla přerušena jednání o denuklearizaci Korejského poloostrova.

Jihokorejská armáda v sobotu oznámila, že Severní Korea ze svého východního pobřeží dnes ráno vypálila do moře "dva neidentifikované projektily", zřejmě rakety krátkého doletu. Rakety pode ní byly odpáleny z okolí severokorejské základny Sondok východním směrem, překonaly vzdálenost asi 380 kilometrů, dosáhly výšky 97 kilometrů a nakonec spadly do moře.

Severní Korea musí zintenzívnit vývoj nových strategických a taktických zbraní, aby mohla čelit "stále větším vojenským hrozbám a ofenzivě nepřátelských sil", prohlásil Kim podle KCNA.

Severokorejská agentura také uvedla, že Severní Korea "nikdy nevymění strategickou bezpečnost země za úlevu na sankcích".

Washington se snaží obnovit rozhovory s KLDR o jejích jaderných zbraních a programu balistických raket. Americký prezident Trump na dosavadní raketové testy Severní Koreje reagoval vždy zdrženlivě. Už v květnu ujistil, že odpalování raket krátkého doletu nebude mít vliv na diplomatická jednání USA s KLDR. Také v sobotu reagoval šéf Bílého domu s klidem. Krátce před odletem na summit skupiny zemí G7 v jihofrancouzském Biarritzu, na kterém by se státníci mohli zabývat mimo jiné i situací na Korejském poloostrově, Trump řekl, že vůdce KLDR Kim Čong-un zkrátka "rád testuje rakety". "Ale my jsme rakety krátkého doletu nikdy neomezili," zdůraznil. "Uvidíme, co se stane," dodal.