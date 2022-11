KLDR slíbila drtivou reakci na společné cvičení Jižní Koreje a USA

Pchongjang - Severokorejská armáda dnes slíbila "trvalou, tvrdou a drtivou" reakci na společné vojenské cvičení Jižní Koreje a Spojených států, které považuje za "otevřenou provokaci". O prohlášení generálního štábu armády KLDR informovala severokorejská oficiální tisková agentura KCNA, uvedly agentury Reuters a AFP. Pchjongjang tento týden provedl desítky raketových testů, zatím poslední z nich v neděli.

Cvičení amerických a jihokorejských jednotek, které začalo v pondělí, mělo původně skončit v pátek, bylo ale prodlouženo do neděle. Obě země to zdůvodnily právě chováním Severní Koreje, která během tohoto týdne vystupňovala své hrozby. Kromě raketových odpadů Soul v pátek reagoval na 180 přeletů severokorejských vojenských letadel nedaleko společné hranice. Do vzduchu vyslal své válečné letouny včetně stíhaček F-35A.

Cvičení Vigilant Storm bylo "otevřenou provokací zaměřenou na záměrnou eskalaci napětí" a "nebezpečným válečným cvičením velmi agresivní povahy" vůči KLDR, uvedl Pchjongjang. Nedávné testy balistických střel jsou reakcí na tato cvičení a čím déle budou trvat, tím důraznější bude reakce, uvedlo vedení armády.

Severní Korea za letošek provedla rekordní počet raketových testů a napětí na Korejském poloostrově v posledních měsících výrazně stouplo. KLDR také přijala zákon, který schvaluje preventivní použití jaderných zbraní v různých situacích. Odborníci ale stále pochybují o tom, že vzhledem k síle americké a jihokorejské armády by Pchjongjang mohl použít jaderné zbraně jako první. Severní Korea dala najevo, série testů z poslední doby je reakcí na jihokorejsko-americká vojenská cvičení.

Provádět testy balistických raket zakazují režimu v Pchjongjangu rezoluce OSN. Balistické rakety mohou být vybaveny jadernou náloží.