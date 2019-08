KLDR podnikla další test raket krátkého doletu

Soul - Severní Korea dnes vypálila ze svého východního pobřeží do Japonského moře další dvě rakety krátkého doletu. Informoval o tom generální štáb jihokorejské armády, která předtím hovořila o dvou neidentifikovaných projektilech. Japonská vláda oznámila, že nemá informace, že by některá raketa dopadla do japonské hospodářské zóny, a ujistila, že střely nepředstavovaly bezprostřední bezpečnostní hrozbu.

"Armáda sleduje situaci pro případ, že by následovaly další odpaly," uvedl jihokorejský generální štáb. Později upřesnil, že střely odpálené krátce po osmé hodině ranní místního času (krátce po 01:00 SELČ) uletěly asi 230 kilometrů a dosáhly až třicetikilometrové výšky, než dopadly do vod mezi Korejským poloostrovem a Japonskem.

"Učiníme maximum pro zajištění bezpečnosti lidí těsnou spoluprací mimo jiné se Spojenými státy," řekl po testech novinářům japonský premiér Šinzó Abe.

Podle agentury Reuters dnes mimořádně zasedla jihokorejská rada národní bezpečnosti. Vyzvala Severní Koreu, aby přestala podnikat kroky, které by mohly vystupňovat vojenské napětí na Korejském poloostrově. Odpálení raket je pravděpodobně dalším varováním vůči společným jihokorejsko-americkým vojenským cvičením, která začala minulý týden.

KLDR nejnovější odpaly bezprostředně nekomentovala, ale její Výbor pro mírové znovusjednocení předtím vydal prohlášení ostře kritizující čtvrteční výzvu jihokorejského prezidenta Mun Če-ina k mezikorejské spolupráci a dialogu. Mluvčí výboru v prohlášení podle severokorejské tiskové agentury KCNA uvedl, že Pchjongjang "se už nemá s jihokorejskými úřady o čem bavit", a poukázal na pokračující vojenská cvičení "namířená proti KLDR". Jihokorejského prezidenta mluvčí nepřímo označil za "komika, který pouze čte to, co mu napsali jeho podřízení".

Pchjongjang už dříve prohlásil, že bude hovořit pouze s Washingtonem a nikoli se Soulem a že mezikorejský dialog nebude obnoven, dokud se Jižní Korea věrohodně neomluví za nepřátelské vojenské manévry s USA.

Jde v pořadí o šestý raketový test Pchjongjangu za poslední tři týdny, poznamenala ruská tisková agentura TASS a dodala, že naposledy, což bylo 10. srpna, KLDR podle jihokorejských a japonských vojáků vypálila dvě rakety o doletu přibližně 450 kilometrů. Japonské ministerstvo obrany varovalo, že severokorejské raketové testy nejspíš budou pokračovat po celou dobu nynějšího vojenského cvičení Spojených států a Jižní Koreje, jehož závěr je plánován na konec tohoto měsíce.

Pchjongjang během svých raketových testů v poslední době vyjadřoval frustraci z patové situace ohledně vyjednávání o jaderných zbraních se Spojenými státy a z pokračujících americko-jihokorejských manévrů, které KLDR vnímá jako přípravu invaze, poznamenala agentura AP. Dodala, že podle expertů prezident Donald Trump tím, že severokorejské raketové zkoušky zlehčuje, dává Pchjongjangu prostor k dalšímu testování a k hledání pák pro možné obnovení jednání, které by mohlo následovat po manévrech.