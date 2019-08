KLDR opět testovala rakety a kritizovala cvičení Koreje s USA

Pchjongjang/Soul/Tokio - Severní Korea vypustila dvě balistické rakety krátkého doletu, které uletěly přibližně 450 kilometrů a dosáhly výšky 37 kilometrů. Uvedly to agentury s odvoláním na jihokorejský generální štáb. Podle těchto údajů byly rakety odpáleny dnes v 5:24 a 5:36 místního času (v pondělí ve 22:24 a 22:36 SELČ) z provincie Hwanghe, ležící jihozápadně od hlavního města Pchjongjangu, a to východním směrem do moře. Šlo již o čtvrtý severokorejský raketový test během necelých dvou týdnů.

Americký ministr obrany Mark Esper dnes prohlásil, že Spojené státy situaci monitorují, ale nemají v úmyslu na ni přehnaně reagovat. "Klíčové je nechat otevřené dveře pro diplomacii," řekl Esper. Šéf Bílého domu Donald Trump již dříve uvedl, že testy severokorejských raket krátkého doletu neporušují ujednání, které se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem podepsal loni na summitu v Singapuru.

Severní Korea dnes současně s raketovým testem KLDR v prohlášení státní tiskové agentury ostře kritizovala společné americko-jihokorejské manévry jako porušení závazků z jednání mezi Washingtonem a Pchjongjangem.

Severní Korea "zůstává věrna postoji řešit problémy prostřednictvím dialogu", píše se v prohlášení. "Budeme ale nuceni hledat jinou cestu", pokud USA a Korea budou pokračovat v "nepřátelských vojenských krocích", dodává KLDR v komuniké. Severokorejský vůdce Kim Čong-un minulý týden označil předchozí raketový test za varování Jižní Koreji a USA před společnými manévry.

Cvičení americké a jihokorejské armády podle tiskových agentur začalo v pondělí. Severokorejský vyslanec při OSN Ču Jong-čol dnes na konferenci o odzbrojení obvinil Spojené státy, že společnými manévry s Jižní Koreou vyvolávají napětí, a varoval, že Pchjongjang přijme opatření k obraně země.

Jihokorejská armáda uvedla, že nejnověji odpálené severokorejské rakety se podle dráhy letu podobaly balistickým střelám krátkého doletu, které KLDR odpálila 25. července. Vojenští znalci tvrdí, že jde o nový typ raket s vlastnostmi, jaké má ruský systém Iskander. Tyto rakety jsou navrženy tak, aby byly schopny během letu manévrovat a uniknout zasažení obrannými raketovými systémy.

Rozhovory Pchjongjangu a Washingtonu o severokorejském jaderném odzbrojení navzdory snaze Donalda Trumpa stagnují. Američané sice mluví o chystané schůzce vyjednávačů obou stran, další summit však není na obzoru.

Trump s Kimem se dosud sešli třikrát, na dvou summitech a jednou v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi.