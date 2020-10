KLDR chystá obří vojenskou přehlídku, možná odhalí nové zbraně

Pchjongjang - Severní Korea se chystá na 75. výročí založení vládní Korejské strany práce. V Pchjongjangu se shromažďují Severokorejci s rouškami a očekává se obrovská vojenská přehlídka, píše agentura Reuters s odvoláním na severokorejská média. Hovoří se rovněž o tom, že by se na přehlídce mohly objevit nové balistické střely.

Severokorejská státní televize ukazuje záběry velkého množství delegátů a návštěvníků v rouškách, kteří dorazili do hlavního města KLDR Pchjongjangu na oslavy. Totalitní stát dosud neohlásil jediný případ nákazy koronavirem, podle Reuters ovšem zpřísnil hraniční kontroly a karanténní opatření. Analytici upozorňují, že pro politicky a ekonomicky izolovanou zemi by rozšíření nákazy mohlo mít devastující důsledky.

"Taková událost je extrémně riskantní. Pokud by jen několik lidí v davu bylo pozitivních na covid-19, mohli by vytvořit smrtící moment co do velkého šíření (nákazy)," míní Harry Kazianis, ředitel korejských studií při institutu Center for the National Interest, jenž sídlí ve Washingtonu.

Součástí oslav 75. výročí založení Korejské strany práce mají být koncerty, průmyslové výstavy, světelná show a různé ceremonie u příležitosti dokončení stavebních projektů. Podle jihokorejské agentury Jonhap se objevují informace, že severokorejská státní televize bude vysílat vojenskou přehlídku živě a vůdce KLDR Kim Čong-un pronese řeč.

Čím dál více se také hovoří o tom, že severokorejský režim na přehlídce ukáže světu nové mezikontinentální balistické rakety.

"Je možné, že Severní Korea odhalí nové strategické zbraně, jako jsou mezikontinentální balistické rakety nebo balistické střely odpalované z ponorky, aby přitáhla pozornost v době, kdy její ekonomické výsledky stagnují," uvedlo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení. Ministr pro sjednocení Li In-jong zákonodárcům ve čtvrtek řekl, že ukázka nových raket by mohla být před blížícími se americkými prezidentskými volbami "mírnou ukázkou síly", která by byla méně provokativní než odpálení rakety nebo jaderný test.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zdržel ukázky mezikontinentálních balistických raket na přehlídkách od roku 2018, kdy se poprvé setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jejich jednání o severokorejském jaderném a raketovém programu teď nicméně stagnují a Pchjongjang už dal najevo rostoucí netrpělivost s Washingtonem, podotýká Reuters.

"I když taková ukázka síly je znepokojující, z Washingtonu nevyvolá silnou reakci, pokud tedy vůbec (vyvolá) nějakou. Administrativa (Donalda) Trumpa dala najevo, kde jsou v případě Severní Koreje krajní meze: testy mezikontinentálních balistických raket a jaderné testy, nikoliv (jejich) veřejné předvádění," dodal Kazianis.