KLDR chce s Jižní Koreou jednat o přestavbě horského letoviska

Pchjongjang - Severní Korea vzkázala Soulu, že s ním chce diskutovat o přestavbě turistického letoviska v Diamantových horách. Ačkoliv horské středisko leží na severokorejském území, postavila ho Jižní Korea a bývá považováno za důležitý symbol spolupráce mezi oběma Korejemi. S odvoláním na jihokorejské vládní zdroje o tom informovala agentura Reuters.

Fotogalerie

Severokorejský vůdce Kim Čong-un ve státních médiích ve středu prohlásil, že jihokorejskými firmami postavené budovy v nepříliš navštěvovaném letovisku jsou "zaostalé" a "zchátralé". Musí prý být odstraněny a znovu postaveny moderním způsobem.

"Naše krajany z jihu, pokud budou chtít do Diamantových hor přijet, zde rádi uvítáme, až bude středisko přestavěno na turistické letovisko světové úrovně," citovala severokorejská agentura KCNA Kima.

KLDR dnes zaslala jihokorejskému ministerstvu pro sjednocení nótu, v níž žádá diskusi na toto téma prostřednictvím výměny dokumentů, sdělilo ministerstvo v prohlášení. Vláda v Soulu uvedla, že než rozhodne o odpovědi, poradí se s firmami, které v horském středisku v minulosti investovaly. Jde například o společnost Hyundai Asan, která je součástí skupiny Hyundai.

Letovisko v Diamantových horách a průmyslový komplex Kesong byly považovány za dva klíčové mezikorejské ekonomické projekty a symboly spolupráce mezi těmito zeměmi. Nicméně Kim při středeční návštěvě Diamantových hor na východním pobřeží KLDR řekl, že je "chybou" letovisko považovat za symbol vztahů mezi Pchjongjangem a Soulem.

Od roku 1998 se tam z jihu dalo cestovat po moři, od roku 2003 pak po zemi. Jižní Korea ovšem zájezdy do Diamantových hor zastavila v roce 2008 poté, co tam severokorejští vojáci zastřelili jihokorejskou turistku, která nevědomky vešla do vojenského prostoru. V posledních letech se v letovisku setkávají členové rodin, které rozdělila korejská válka z 50. let minulého století.