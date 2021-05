KLDR: Bidenova politika ukazuje, že USA mají v úmyslu být nepřátelské

Pchjongjang - Nedávné komentáře amerického prezidenta Joea Bidena a členů jeho vlády ukazují, že USA mají v úmyslu udržovat nepřátelskou politiku vůči Severní Koreji, která bude vyžadovat odpovídající reakci Pchjongjangu. Uvádí se to v prohlášeních představitelů severokorejské vlády, které dnes vydala státní tisková agentura KCNA. Bílý dům v pátek oznámil, že vláda USA dokončila měsíce trvající revizi politiky Washingtonu vůči Severní Koreji.

V jednom z prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí obvinil Washington z urážky důstojnosti nejvyššího vedení země kvůli kritice situace v oblasti lidských práv v Severní Koreji. Kritika je podle prohlášení provokací, která ukazuje, že USA se připravují na totální měření sil s KLDR a dočkají se odpovídající reakce.

V dalším prohlášení ředitel odboru pro americké záležitosti na severokorejském ministerstvu zahraničí Kwon Čong-kun citoval Bidenův první politický projev v Kongresu, ve kterém Biden uvedl, že jaderné programy KLDR a Íránu představují hrozby, které budou řešené prostřednictvím diplomacie a přísného zastrašování. Podle Kwona je nelogické, aby USA označily obranné zastrašování za hrozbu, a je to zásah do práv KLDR na sebeobranu. Bidenův projev tak byl netolerovatelný a velkou chybou a jasně odráží zájem pokračovat v prosazování nepřátelské politiky vůči KLDR, jak to USA dělají již více než půl století, dodal Kwon.

Rozhovory zaměřené na přesvědčení Pekingu, aby se vzdal svého programu jaderných zbraních, byly pozastaveny, protože série summitů mezi Bidenovým předchůdcem, Donaldem Trumpem, a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem nevedla k uzavření dohody. Podle revize americké politiky, oznámené v pátek, se Biden rozhodl přijmout nový přístup v tlaku na Severní Koreu, který prozkoumá využití diplomacie k prolomení patové situace, ale nebude usilovat o "velký handl" s Kimem, jak byla označována Trumpova politika.

Bílý dům ani ministerstvo zahraničí se k severokorejským prohlášením okamžitě nevyjádřily.

V dalším prohlášení Kim Jo-čong, sestra vůdce Kim Čong-una, ostře kritizovala Jižní Koreu za to, že nezabránila aktivistické skupině tvořené severokorejskými uprchlíky ve vydávání letáků zaměřených proti Severní Koreji, napsala agentura Reuters.