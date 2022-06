Klávesista Depeche Mode Fletcher zemřel kvůli disekci aorty, uvedla kapela

Londýn - Andrew Fletcher, klávesista a jeden ze zakládajících členů britské skupiny Depeche Mode, v květnu zemřel v 60 letech kvůli disekci aorty. Kapela o tom dnes informovala na sociálních sítích. Disekce aorty je stav, při kterém se rozštěpí vnitřní výstelka aorty a krev začne proudit i uvnitř stěny největší tepny.

"Před několika týdny jsme obdrželi lékařské výsledky a Andyho rodina chtěla, abychom se o ně s vámi podělili," uvedli Depeche Mode na sociálních sítích. "Andy 26. května, když byl doma, utrpěl disekci aorty. I když to přišlo moc, moc brzy, zemřel přirozeně a bez delšího utrpení," napsala také skupina.

Fletcher se narodil v roce 1961 v Nottinghamu a přestěhoval se do Basildonu, kde koncem 70. let založil spolu s Martinem Gorem a Vincem Clarkem skupinu Composition Of Sound. Po přijetí zpěváka Davida Gahana se přejmenovali na Depeche Mode a kvarteto se proslavilo hity jako New Life nebo Just Can't Get Enough.

Po odchodu Clarka, který založil Yazoo a poté Erasure, se Gore stal hlavním skladatelem a kapela zaznamenala na přelomu 80. a 90. let obrovský mezinárodní úspěch s písněmi Personal Jesus, Enjoy The Silence a I Feel You. V roce 2020 byla kapela uvedena do Rokenrolové síně slávy.

Podle britského listu The Guardian byl Fletcher považován za někoho, kdo pomáhal stabilizovat a podporovat kapelu v těžkých dobách. Sám sebe popsal jako "toho vysokého v pozadí, bez kterého by mezinárodní korporace zvaná Depeche Mode nikdy nefungovala".

Disekce aorty je náhle vzniklý život ohrožující stav, mezi jehož časté projevy patří náhlá prudká bolest na hrudi nebo mezi lopatkami, uvádí pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) na svých internetových stránkách.