Klaus: Volební systém USA je na úrovni rozvojové země

Praha - Korespondenční hlasováni bývalý prezident Václav Klaus považuje za zradu demokracie. Kritizuje i další části amerického volebního systému. Je podle něj na úrovni rozvojové země před 100 let. Klaus to řekl v rozhovoru ČTK v reakci na americké prezidentské volby z minulého týdne.

"To, co se při těch volbách dělo, je pro nás Evropany a Středoevropany absolutně nepřijatelné, a ta chatrnost, a tím i spornost amerických voleb, je do očí bijící a jenom to vybízí toho existujícího prezidenta (Donalda Trumpa), aby se tomu nějakým způsobem bránil," řekl Klaus. Způsob amerických voleb přirovnal k rozvojové zemi před 100 lety. Za dokazatelné případy považuje například hlasy od mrtvých voličů. Kritizuje také, že voliči nemuseli prokazovat svou totožnost nebo korespondenční hlasování.

Mimořádný povolební vývoj ve Spojených státech neočekává. "Amerika je a bude rozpolcená, pokud vyhraje (Joe) Biden, tak k žádné občanské válce nedojde, protože ta pravice je ukázněná a přece jenom státotvorná, pokud by vyhrál Trump, tak dojde k občanské válce, protože ta levice to nepřijme," řekl. Myslí si ale, "že to dopadne bidenovsky".

14.11.2020, 09:54, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Výhra Bidena bezprostředně podle Klause pro Českou republiku nic znamenat nebude, pro svět a pro budoucnost svobody a demokracie ale důsledky vidí. Jeho vítězství bude znamenat "absolutní prohru role národního státu v dějinách" a adoraci integračních světových i kontinentálních organizací, řekl Klaus. "Takže to považuji za hrůzu hrůz a v tomto nepřímém působení to na Českou republiku vliv samozřejmě mít bude," dodal.

Trumpa považuje do budoucna za jedinou představitelnou brzdu vítězství neomarxistické levice v USA i na celém světě. Je podle něj také jasné, že spousta lidí v "té republikánské rozměklé, rozmělněné, nevýrazné, nedůrazné straně" nechtěla některé jeho výroky slyšet, a nechtěla ho proto volit. Zdůraznil zároveň, že pro Trumpa hlasovalo asi 49 procent voličů "té staré, dobré Ameriky, která prostě pořád chce ještě hodnoty minulých dekád a staletí udržovat, a která nechce, aby se Amerika převrátila v něco úplně jiného". V tom vidí ještě naději.

Naopak neočekává, že se změní přístup Ameriky k Evropě v oblasti obchodu a ekonomických vztahů. Bude to podle něj "obchod jako obvykle".

Klaus důrazně odmítl korespondenční hlasování. "Já považuji korespondenční hlasování za totální zradu myšlenky voleb a zradu myšlenky parlamentní demokracie," řekl. Jde podle něj o zrušení tajnosti voleb či zrušení povinnosti přijít na místo hlasování, kde poté dotyčný odvolí. "To je základní myšlenka voleb, jinak když toto v nich není, tak to přestává být volbami," poznamenal.

Nesouhlasí proto se zavedením korespondenčního hlasování v České republice, a to ani pro krajany. Krajanství si podle něj drtivá většina lidí zvolila dobrovolně. "Když chce žít v Arizoně, nebo v Jižní Austrálii nebo já nevím kde, tak z toho něco vyplývá. Nemohu chtít se zásadním způsobem vměšovat do života země, ve které jsem se byť před 50, 100 lety narodil," řekl. Volby jsou podle něj především například o otázkách školství, zdravotnictví či důchodů, které se krajanů netýkají. "Nemluvě o tom, že mám strach, že ti krajané většinou netuší, co ty politické strany ve skutečnosti žádají," dodal.

Soupeřit nyní bude rostoucí Čína a slábnoucí USA

Příští desetiletí budou konfliktem rostoucí Číny a upadajících Spojených států, domnívá se bývalý prezident Václav Klaus. Evropa podle něj směřuje k tomu, aby se stala historickým skanzenem.

14.11.2020, 09:40, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Po éře, kdy světu nejprve dominovaly Spojené státy a Sovětský svaz a posléze pouze Amerika, se nyní podle něj o slovo hlásí největší země světa Čína. V následujících desetiletích proto očekává konflikt rostoucí Číny a upadající moci a významu Spojených států. "Tento střet bude evidentně zesilován rozpadem západní civilizace a rozpadem Spojených států hnutími, které tam teď začínají dominovat na politické scéně, pokrokářsko-progresivistická, neomarxistická, levičácká hnutí typu Black Lives Matter a všechny jeho odrůdy," řekl. Tyto síly budou podle něj USA "strašlivě oslabovat" poté, co z prezidentského úřadu odejde Donald Trump.

Klaus není přesvědčen, že střetávání těchto velmocí musí nutně vést k otevřenému konfliktu válečného typu. "Na to si myslím že Čína je taková ta, abych použil staré lidovecké, tichá síla," podotkl. Čína podle něj tímto způsobem svou sílu nepoužívá, není netrpělivá a počká si na svou stále se zesilující a rozvíjející ekonomickou sílu, aby mohla co nejvíce docílit bez jakéhokoli válečného konfliktu.

Očekává, že bude zesilovat váha Indie, ale "při tom jistém chaosu indické centrální politiky" si nemyslí, že se stane velkým hráčem. Za vážnou sílu ale nepovažuje Evropskou unii, která podle něj ztrácí každodenně šanci kvůli své unifikaci v integračním modelu být významným faktorem světového dění. Rusko za významnou sílu považuje velikostí země, tradicemi nebo historickými návyky. "Ale svou ekonomickou silou určitě ne," poznamenal.

Rusko má ale podle něj větší šanci uspět než Evropa. Podotkl, že v "předkoronavirové éře" by si myslel, že se Evropa stane historickým skanzenem, který bude pomalu chřadnout a charakter skanzenu si dlouho udrží. "Tím, jak se sebeničí teď v koronavirových opatřeních, mám pocit, že i s tím skanzenem to nemusí být tak velkolepé," dodal.