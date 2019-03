Praha - Podle bývalého prezidenta Václava Klause musí vzniknout nová pravicová strana. Vedení ODS a její poslanci podle něj směřují k politické bezvýznamnosti. Reagoval tak na výzvu k odchodu svého syna Václava Klause mladšího z poslaneckého klubu ODS. Reakci bývalého prezidenta ČTK poskytl Petr Macinka z Institutu Václava Klause. Klaus ODS spoluzakládal a byl jejím dlouholetým předsedou. Stranu později opakovaně kritizoval.

"Včerejší (středeční) rozhodnutí vedení ODS, respektive jejího poslaneckého klubu, mne nepřekvapilo," uvedl Klaus. "Tito lidé nemají s původní ODS nic společného. S jejími ideály se rozešli už dávno nebo je nikdy nesdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce," uvedl Klaus starší.

Dodal, že cesta nynější ODS k politické bezvýznamnosti je zcela přímočará. "Dříve či později musí vzniknout nová, skutečná pravicová strana. Dlouho jsme mnozí sázeli na ODS. Teď už snad každý ví, že to není možné," dodal.

Bývalý prezident zároveň dodal, že s ním syn své výroky nekonzultoval, stejně jako on se synem nekonzultoval toto své prohlášení. "Nechci mu zužovat jeho manévrovací prostor. Jinak by mé výroky o ODS byly daleko ostřejší," doplnil.

"Výroky prezidenta Klause o nové straně mě nepřekvapují. S ODS se rozešel už v roce 2008, všichni si ho pamatujeme z roku 2013 na volebních billboardech strany paní (Jany) Bobošíkové," reagoval na twitteru současný předseda ODS Petr Fiala. Klaus v roce 2013 před sněmovními volbami podpořil blok Hlavu vzhůru někdejší europoslankyně Bobošíkové.

"Pokud se někdo odklonil od původní ODS, nebylo to současné vedení ODS, ale bohužel Václav Klaus. ODS byla založena jako konzervativně liberální strana s jasným prozápadním směřováním. Tak jsem ODS vždy vnímal a na tuto tradici navazuji," doplnil Fiala.

Poslanecký klub ODS se ve středu v usnesení distancoval od úterních slov svého poslance Klause ml., který přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Předseda Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus odmítl výzvě vyhovět. Fiala později dodal, že věcí se bude v sobotu zabývat Výkonná rada ODS.

Pokud Klaus bude trvat na svém postoji, ODS zváží další postup

Středeční usnesení poslaneckého klubu ODS bylo podle místopředsedy strany a plzeňského primátora Martina Baxy velmi silné a jasné. Poslanci v něm mimo jiné vyzvali Václava Klause mladšího k odchodu z klubu, ten to ale vzápětí odmítl. Pokud by setrval na svém stanovisku, nějaký orgán ODS se k věci brzy sejde a poradí se o dalším postupu, řekl Baxa ČTK. Podle místopředsedy strany Martina Kupky má nyní Klaus čas na vyhodnocení argumentů.

Klub se v usnesení distancoval od úterních Klausových slov, kdy přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Předseda ODS Petr Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus v reakci odmítl výzvě vyhovět.

Klaus teď má podle Baxy čas si vše promyslet. "Pokud Václav Klaus říká, že je členem ODS, tak jeden z vrcholných orgánů strany ho vyzval k tomu, aby z poslaneckého klubu odešel. To si myslím, že při ctění nějakých základních zásad toho, jak fungují orgány strany, by měl Václav Klaus respektovat," řekl Baxa. Pokud Klaus svůj postoj nezmění, v brzké době se podle Baxy sejde nějaký stranický orgán a poradí se.

Potvrdil to také Kupka. "Jistě se k tomu vrátíme. Je to věc čerstvá, myslím si, že v tomhle směru se sluší dát nějaký rozumný čas a prostor na to, aby vyhodnotil věcné argumenty, které zaznívaly," uvedl.

Výrok o rozhodování židovských výborů podle Baxy "překročil hranice všeho myslitelného, co je možné například na půdě Poslanecké sněmovny říci." Podle Kupky je vyjádření naprosto nepřijatelné. "Ten příměr skutečně nesedí a nemůže sedět, protože historická událost holokaustu s miliony obětí není souměřitelná s ničím," řekl.

Dlouhodobým problémem je podle místopředsedů ale také zásadní programový rozchod Klausových názorů se stanovisky ODS. Jedním z takových témat je členství v Evropské unii. "Václav Klaus znovu v nedávné době zdůraznil to, že by se fakticky mělo odejít z Evropské unie, což je v naprostém rozporu s politikou ODS, kdy členství v Evropské unii je nepřekročitelným axiomem naší politiky a absolutně musíme odmítnout jakékoli interpretace toho, že bychom uvažovali o odchodu," uvedl Baxa.

Oba zmínili také téma zahraničních misí. Klaus dříve zpochybnil českou vojenskou misi v Afghánistánu. Kupka také připomněl, že Klaus loni podpořil ve volbách do Senátu spolupracovníka svého otce Ladislava Jakla, který kandidoval v Praze 2 s podporou SPD. Jakl tehdy skončil pátý, za ODS kandidoval herec Vladimír Kratina a byl třetí. Obě záležitosti v srpnu řešil poslanecký klub ODS, předseda strany Fiala tehdy po jednání uvedl, že si poslanci výroky vyříkali.

Fiala: Situací kolem Klause se bude zabývat Výkonná rada ODS

Situace kolem Václava Klause mladšího se netýká pouze poslaneckého klubu ODS, ale celé strany. Věcí se tak bude v sobotu zabývat Výkonná rada ODS, řekl dnes novinářům předseda občanských demokratů Petr Fiala. Poslanci ve středečním usnesení mimo jiné vyzvali Klause k odchodu z klubu, ten to ale vzápětí odmítl. Podle Fialy tím celá záležitost nekončí, varianty dalšího postupu chce nejprve probrat se stranickými kolegy.

Klub se v usnesení distancoval od úterních Klausových slov, kdy přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus v reakci odmítl výzvě vyhovět.

"Nepochybně ta situace už překračuje jenom záležitost poslaneckého klubu, dotýká se celé naší politické strany, proto je logické, aby se jí zabývala výkonná rada. Ta zasedá v sobotu, takže se touto věcí budeme také zabývat," řekl Fiala. "To, co mohu říci jednoznačně: nekončí to tímto usnesením a tou reakcí Václava Klause. Budou následovat další kroky," doplnil. Konkrétní být nechtěl.

"Byl jsem to já, kdo nejprve vyzval Václava Klause, aby opustil náš poslanecký klub. Z toho je vidět, že já sám považuji situaci za vážnou, za takovou, že poškozuje naši politiku, naši důvěryhodnost u voličů. Proto je potřeba to řešit," poznamenal předseda.

Podle něj politická strana může unést různé temperamenty, různé osobnosti, různě formulované názory. "Ale co politická strana nemůže unést, když se někdo dlouhodobě rozchází s její politikou, s jejím programem, politickým stylem. To se v případě Václava Klause stalo a teď ty události dospěly do bodu, kdy pro nás bylo nutné přijmout tuto výzvu a vyzvat Václava Klause, aby opustil náš poslanecký klub," dodal Fiala.

Některé výroky Klause ml. nám škodí, míní regionální politici ODS

Část krajských politiků ODS míní, že některé výroky jejich poslance Václava Klause mladšího straně moc nepomáhají a spíše odrazují voliče. Poukazují ale i na to, že je respektovaným odborníkem na školství a jeho politický styl je kontroverzní dlouhodobě. Klaus mladší přirovnal v úterý schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům EU k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Poslanecký klub jej ODS následně vyzval k odchodu z klubu, což Klaus odmítl.

Podle předsedy regionálního sdružení ODS v Pardubickém kraji Radima Jirouta vyvolávají výroky Klause mladšího víc negativních než pozitivních reakcí. "Měl by najít sebereflexi a ve svých výrocích najít určitou míru," řekl Jirout ČTK. I teplický primátor Hynek Hanza považuje některé Klausovy výroky za přehnané. Souhlasí ovšem s Klausovými odbornými názory, třeba na školství. "Výroků, které jsou poměrně kontroverzní, je dost a já jsem spíš zastáncem toho, že pan Klaus mladší nám víc voličů asi ubírá, než nám přivádí," řekl Hanza.

Podle náměstka jihlavské primátorky Petra Laštovičky (ODS) souzní názory Klause ml. s politikou ODS v otázkách školství. Obsahem a stylem vyjadřování k některým otázkám zahraniční politiky ale podle Laštovičky není Klaus typickým členem ODS. "Pokud by byl volen na jakoukoli politickou funkci, já bych mu rozhodně svůj hlas nedal," řekl Laštovička. Kdyby byl poslancem, vyzýval by Klause i opakovaně k odchodu ze strany.

"Příměr, který použil, byl naprosto nevhodný. Nemyslím si, že jakýkoli člen ODS by se takovým způsobem měl vyjadřovat. Nemůžu mluvit za politické grémium strany, ale pokud bych byl ve vedení já, velmi bych loboval za to, aby byl vyloučen," dodal Laštovička.

Že by měl Klaus mladší z ODS odejít, soudí i šéf brněnské ODS Robert Kerndl a primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). "Svými postoji a vyjádřeními škodí ODS. Je neomluvitelné, co teď naposledy předvedl ve Sněmovně, a měl by odejít," řekl Kerndl. "Myslím, že výroky pana Klause mladšího ODS poškozují. Jeho postoje nejsou v souladu se směřováním ODS a hodnotami, ke kterým se hlásí. Souhlasím s tím, že by měl odejít," konstatovala pro ČTK i Vaňková. Krajský předseda ODS v Libereckém kraji Dan Ramzer se domnívá, že straníci musejí respektovat vnitřní politickou kulturu strany.

"Myslím si, že jde spíš o formu vyjádření. To vyjádření bylo vyloženě nešťastné a ODS to nepomohlo," řekl ČTK litoměřický starosta a senátor Ladislav Chlupáč. Klause mladšího považuje za sólového hráče, jehož názory často s ostatními nejsou v souladu.

Předseda královéhradecké ODS a krajský radní pro investice Václav Řehoř (ODS) považuje vyjádření za nešťastné, ale nevidí ho jako důvod odchodu z poslaneckého klubu ani vyloučení ze strany. "Po právní stránce má každý poslanec právo na svůj názor a určitou svobodu slova, navíc má mandát od voličů," řekl ČTK Řehoř.

Krajský předseda ODS, poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha ČTK řekl, že se v případu Klause mladšího odvolává na středeční usnesení poslaneckého klubu ODS. Krok klubu nechtěl komentovat, než o něm promluví s předsedou strany, ani předseda pražské organizace strany Tomáš Portlík. "Myslím, že to patří ke slušné politické kultuře," uvedl

Příliš se k situaci nevyjádřil ani bývalý místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer, který byl nedávno zvolen do vedení krajské organizace strany v Olomouckém kraji. "Bude-li naše řeč taková, že se nikoho nedotkne, nebude se nikoho týkat," citoval pro ČTK Langer pasáž své knihy.

Jablonecký senátor Jaroslav Zeman, který kvůli neshodám s regionální organizací nedávno pozastavil členství v ODS, ale v jejím senátním klubu zůstal, míní, že bohatá politika je lepší, než když jsou všichni stejní.

"Klaus vás minimálně donutí se zamyslet, burcuje lidi," řekl ČTK.

"Kdyby se držel školství, tak je největší hvězda ODS, protože z hlediska školství opravdu je respektovaný, ví, o čem mluví, učitelé ho milují a nemá konkurenci. To, že zabíhá do jiných oblastí, je škoda pro něj i pro ODS," řekl ČTK náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka.

Předseda klubu středočeských zastupitelů za ODS Tomáš Havlíček pokládá výzvu poslanců vůči Klausovi mladšímu za "plácnutí do vody". Pokud jej poslanci chtěli vyloučit, měli to podle něj udělat. Výrok o rozhodování židovských výborů je podle Havlíčka za hranou. Podotkl ale, že Klausovy výroky bývají kontroverzní často. "Všichni ho známe a není to nic nového, že by se ze dne na den změnil a začal se chovat jinak," dodal Havlíček.