Klaus: Souboj mezi velkými a malými zemědělskými podniky je zbytečný

České Budějovice - České potravinářství podle bývalého prezidenta Václava Klause vybudovalo řadu velmi produktivních továren na nejlepší úrovni. Za zbytečný ale označil souboj mezi malými a velkými zemědělskými podniky. Podle něj sen o tom, že malé podniky všechno zachrání, není pravdivý. Řekl to ČTK na českobudějovické výstavě Země živitelka. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) by také podle něj neměla nepřetržitě bojovat s Andrejem Babišem (ANO), jinak české zemědělství zničí. Vládní konsolidační balíček Fialova kabinetu pak označil za polovičatý.

Za důležité považuje Klaus zpomalení a zastavení růstu inflace. Její příčiny je podle něj nesmyslné hledat v konkrétním subjektu, ať už je to zemědělec, výrobce mléka, potravinář či obchodní řetězec. Za příčinu označil makroekonomickou nerovnováhu. V řadě oborů je "ne plně" konkurenční prostředí, "monopolní nebo oligopolní situace na trhu." Různí aktéři trhu tak podle něj mají prostor s trhem manipulovat. Oligopolní struktury vidí zejména mezi obchodními řetězci.

"Žijme v této dimenzi, nespekulujme o tom, že by ceny klesly někam, kde byly před poslední tříletou inflační epizodou, která je největší v dějinách našeho státu za sto let," řekl. Je potřeba vrátit inflaci ke dvěma procentům ročně, uvedl.

Česká národní banka podle Klause v uplynulých deseti letech "napumpovala" do ekonomiky nadměrné množství peněz. "Pak začala guvernérem (Jiřím) Rusnokem brzdit zvyšováním úrokových sazeb, mělo to pokračovat ještě pár měsíců po odchodu guvernéra Rusnoka. Dnes je největším roztáčečem inflace rozpočtová, fiskální politika státu, obří deficity rozpočtu. Polovičatý konsolidační balíček neudělal s letoškem skoro nic a jestli udělá něco s příštím rokem, o tom můžeme snít. Jestli vláda nepochopí, že nemůže už pátý rok za sebou plánovat deficit státního rozpočtu kolem 300 miliard, tak to žijeme mezi malými dětmi, se kterými nemá smysl si ani povídat," řekl Klaus.

Klaus letos nedostal oficiální pozvání na agrosalon, podle něj se tak proti němu vymezila současná vláda, což ho překvapuje. Dvaaosmdesátiletý Klaus byl na agrosalonu devětadvacetkrát. "Jsem tady, protože mě pozvala Potravinářská komora," dodal.