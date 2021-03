Klaus rezignoval na předsedu Trikolóry, stranu povede Majerová

Praha - Václav Klaus mladší se dnes na mimořádném předsednictvu hnutí Trikolóra vzdal postu předsedy strany. Hnutí do voleb povede jeho první místopředsedkyně Zuzana Majerová Zahradníková. Zástupci Trikolóry to dnes uvedli na tiskové konferenci. Klaus své rozhodnutí odejít z čela strany i z politiky obecně oznámil na sociálních sítích.

"Přestože jsme rozhodnutím předsedy Trikolóry překvapeni, přesto ho umíme lidsky pochopit," uvedlo předsednictvo ve svém usnesení. Klaus podle nich vybudoval zcela nové politické hnutí a podařilo se mu obklopit lidmi, kteří si nezbytnost existence takového subjektu uvědomují. "Společně jsme vtiskli našemu hnutí jasný, zřetelný a především pro tuto zemi nesmírně potřebný politický program. Jeho práce v Poslanecké sněmovně je velmi důležitá a prospěšná pro naši zemi," dodali.

Uvedli, že hnutí i nadále bude pokračovat v přípravě na volby, a to i se svými partnery. Nedávno se Trikolóra domluvila na společné kandidatuře do sněmovních voleb se Soukromníky a Svobodnými. "Své závazky vůči partnerům, se kterými jsme se spojili, naplníme. Dnes jsme spolu telefonicky komunikovali, takže budeme pokračovat dál," řekla Majerová Zahradníková

Dodala, že vedení strany se ujala na základě stanov hnutí. Celorepublikový sněm se podle ní uskuteční až po volbách. Zda po nich bude kandidovat na post předsedkyně, je podle ní předčasná otázka.

Poslanec Klaus ve svém prohlášení dnes uvedl, že odejde z čela strany, nebude kandidovat do Sněmovny a ukončí veřejné aktivity. Důvody odchodu z veřejného dění označil z drtivé většiny za osobní. Jeho otec, bývalý prezident Václav Klaus by jeho odchod z politiky považoval za velkou ztrátu. Odpoledne uvedl, že se synovo rozhodnutí ještě pokusí zvrátit.

V prohlášení Klaus mladší uvedl, že Trikolóra dosáhla v krajských volbách 3,4 procenta hlasů celostátně, má strukturu ve všech krajích, má i peníze na kampaň. "Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti. Všechno na světě je práce," vysvětlil, proč se nechce ve volbách angažovat. I nadále si stojí za tím, co jako předseda hnutí hájil.

Trikolóru založil poslanec Klaus mladší v roce 2019 poté, co byl vyloučen z ODS i jejího poslaneckého klubu.

Poslanec a předseda Trikolóry Václav Klaus mladší nepovede hnutí, které založil v roce 2019, do sněmovních voleb, nebude ani kandidovat a ukončí veřejné aktivity. Uvedl to na facebooku a potvrdil ČTK. Chce svolat sněm strany, aby se mohl formálně vzdát funkce předsedy strany. Důvody odchodu z veřejného dění označil z drtivé většiny za osobní. Jeho otec, bývalý prezident Václav Klaus by jeho odchod z politiky považoval za velkou ztrátu. Synovo rozhodnutí se ještě pokusí zvrátit.

V prohlášení Klaus mladší uvedl, že Trikolóra dosáhla v krajských volbách 3,4 procenta hlasů celostátně, má strukturu ve všech krajích, má i peníze na kampaň. "Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti. Všechno na světě je práce," vysvětlil, proč se nechce ve volbách angažovat. Doplnil, že kandidovat jen jakoby "proti Pirátům" je stejně jako "proti Babišovi" politický nesmysl.

Klaus uvedl, že stojí za tím, co jako předseda hnutí hájil. "Hájení národní svrchovanosti, aby o této zemi rozhodovali lidé, kteří zde žijí. Obrana tradičních konzervativních hodnot, protože z nových ideologií často přichází jen teror, chudoba a vlády nových vyvolených. Snaha nežít v covidovém koncentráku. To vše je pravda a silný a zásadový politický program a v naší zemi ho komplexně nikdo jiný přesvědčeně nehájí. Ovšem musí ho hájit někdo s politickým talentem a zejména obrovskou energií," uvedl. Dodal, že právě energie mu schází po rozpadu jeho rodiny před čtyřmi lety. Z pozice naštvanosti, smutku či rozzlobenosti se podle něj politika dělat nedá, člověk musí vyvolávat naději a mít zcela pozitivní myšlení.

"Když chcete někoho porazit či ho oslabit - musíte sám posílit a strhávat lidi pod svůj pozitivní program. Že je někdo druhý takový nebo makový - to je program pro komentátory, ne pro lidi, co jsou na hřišti," uvedl.

Vizi cesty Trikolóry a dalších stran proti Pirátům nastínil v minulých dnech exprezident Václav Klaus. O víkendu Klaus starší v prohlášení vyzval, aby se pro letošní sněmovní volby spojily strany, kterým záleží na občanských svobodách. Zmínil například SPD a Trikolóru. Zároveň varoval před takzvanou radikální levicí, za kterou označuje Piráty. S rozhodnutím syna odejít z politiky nesouhlasí. "Prezident Klaus by odchod svého syna z politického života považoval za velkou ztrátu pro českou politiku," sdělil ČTK Petr Macinka z Institutu Václava Klause. "Pokusí se jej ještě přesvědčit, aby vše ještě uvážil. Mnoho lidí mu důvěřuje, včetně jeho otce," dodal.

Počátkem března podepsali předsedové Trikolóry, Strany soukromníků ČR a Svobodných dohodu o dlouhodobé spolupráci. Klaus mladší tehdy ČTK řekl, že teprve podle podoby nového volebního zákona se rozhodnou, zda vytvoří volební koalici či zda bude kandidovat jedna ze stran a ostatní ji podpoří. Uvedl tehdy také, že on sám se bude o hlasy voličů ucházet v Praze.

"Povolební útěk ODS do levého proevropského středu - jsem považoval za chybu, respektive jiný politický směr a snažil se něco udělat," napsal k tehdejšímu kroku v dnešním prohlášení.