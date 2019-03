Praha - Vlnu nevole mezi poslanci koalice i opozice dnes ve Sněmovně vyvolal poslanec ODS Václav Klaus, když přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům EU k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů. Předseda ODS Petr Fiala se za to jménem své strany omluvil. Sám Klaus připustil, že jeho příměr byl možná drsný, označil ho ale za platný.

"Mně to připomíná něco jako židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou," řekl Klaus. Uvedl to při projednávání nových pravidel ochrany soukromí, která navazují na unijní nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

"Jménem ODS se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus," komentoval vystoupení svého stranického kolegy Fiala. Uvedl to po sérii kritických poznámek z řad poslanců ČSSD, KDU-ČSL, Pirátů nebo Starostů, kteří vyzývali Klause k omluvě. Klaus na to řekl, že jeho "příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí".

Klaus také uvedl, že 57 procent návrhů zákonů jsou nařízení Evropské unie, "kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál". Nařízení GDPR označil za "kravinu".

Místopředseda lidovců Marian Jurečka namítl, že na přípravě unijních předpisů se Česko jako členská země EU podílí. "Není to tak, že nějaký zlý Brusel nám něco nadiktuje," prohlásil. Podobně se vyjádřila například i Alena Gajdůšková (ČSSD), podle níž jsou unijní nařízení výsledkem vyjednávání. Klausovi oponenti rovněž připomínali, že GDPR zavádí i řadu povinností, které mají pomoci ochránit soukromí evropských obyvatel a zabránit kšeftování s jejich osobními údaji.