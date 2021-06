Klaus oslavil na Hradě 80. narozeniny, Zeman ho vyzval k návratu do politiky

Praha - Několik set hostů dnes přišlo s bývalým prezidentem Václavem Klausem oslavit jeho sobotní 80. narozeniny. Exprezident si za místo své oslavy vybral Jižní zahrady Pražského hradu. Mezi gratulanty byl třeba arcibiskup Dominik Duka, režisér Juraj Jakubisko nebo bývalý premiér Petr Nečas. Popřál mu i současný prezident Miloš Zeman, který ho vyzval k návratu do politiky. Mnoho hostů se podle Klause omluvilo kvůli horkému počasí.

První hosté se začali scházet po 14:00, bývalé hlavě státu přinášeli různé dary, nejčastější byly lahve s alkoholem, květiny či dárkové koše, někteří ale přinesli třeba i obrazy. Klaus novinářům řekl, že dostal cestovní kufřík.

Na svou hradní party přišel krátce před 15:00. Na zahájení poděkoval všem přítomným, že přišli i přes tropické počasí. Poznamenal, že vedro na něj určitě bohové seslali jako trest za rouhání se proti myšlenkám globálního oteplování. Podotkl, že spousta pozvaných hostů se kvůli počasí omluvila. Oslavit jeho kulatiny přišla třeba bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, moderátor Luboš Xaver Veselý, zpěvák Ondřej Hejma a bývalý senátor Vladimír Železný.

Podle Klause není důvod se osmdesátky bát. "Já se skutečně toho věku nebojím," řekl. V projevu odmítl říct, co by v životě udělal jinak. Kritici by tak podle něj dostali argument, že přiznal, že něco udělal špatně. "Tu radost jim nikdy neudělám," podotkl.

Bývalý Klausův kancléř Jiří Weigel poznamenal, že pouze tři čeští nebo českoslovenští prezidenti se dožili 80 let, a Tomáš Garrigue Masaryk, Ludvík Svoboda, který byl už v té době velmi nemocen, a právě Klaus.

Svému předchůdci v zahradách poblahopřál i Zeman. Klausovi řekl, že dlouho nebyl v Chile, a proto mu věnuje pozlacené pero. Připomněl tak příhodu, kdy si Klaus při návštěvě Chile přivlastnil ceremoniální pero. Dalším darem byla kniha s věnováním. Klausovi také řekl, že když se nedávno Srbsku omluvil za alianční bombardování Jugoslávie, myslel i na něj. Označil to za další dárek k narozeninám.

Klause zároveň vyzval k návratu do politiky. "Chybíš nám. Myslíš si, že jsi dost v politice, když píšeš různé komentáře. Je to málo a měl by ses do aktivní politiky vrátit. A myslím, že řada lidí, včetně mých voličů, by tě v tom podpořila," řekl Zeman podle hradního webu. Vyzval ho také, aby se nechal očkovat, což Klaus odmítá.

Už s předstihem Pražský hrad zveřejnil gratulační dopis, ve kterém Zeman Klause označil za přítele i názorového oponenta. "Byl jsi po celých deset let výrazným prezidentem s jasnými názory, žádný zaprášený oleandr někde v koutku, žádná nic neříkající prázdná schránka bez špetky odvahy," napsal o svém předchůdci v prezidentské funkci. Označil ho za výjimečného prezidenta. Připomněl vzájemné střetávání se v politice i kritizovanou opoziční smlouvu, kterou po volbách uzavřeli jako předsedové ODS a ČSSD. Je přesvědčen o tom, že ji budoucnost dobře ocení, stejně jako Klausovo prezidentství.

Klaus už ve čtvrtek u příležitosti svých osmdesátin představil čtyři nové knihy. Publikace Podtrženo nabízí výpisky z jeho četby z let 1970 až 2020. Druhou "narozeninovou" publikací je výběr citátů a výroků, který pod názvem Myšlenky Václava Klause sestavil Tomáš Břicháček. Třetí kniha s názvem Transformace v ČR: cesta ke svobodě a prosperitě vznikla ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Poslední publikace je sborníkem anglických textů, projevů a vystoupení Klause z let 2014 až 2021.