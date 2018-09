Praha - Poslanec ODS Václav Klaus mladší chystá předlohu, která by až na některé výjimky zaručovala svobodu slova na internetu, zejména na sociálních sítích. O plánu hovořil na dnešním semináři pojmenovaném Svoboda projevu a právo občana na pravdu, který pořádalo ve Sněmovně hnutí SPD Tomia Okamury. Klaus řekl, že provozovatelé sociálních sítí by měli blokovat jen příspěvky nabádající ke genocidě a podobně. Návrh by mohl podat na podzim.

"Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká," uvedl Klaus. Svobodný internet je podle něho důležitou součástí svobody slova. "Hodně přispěl ke svobodě slova tím, že naboural monopol tradičních médií," řekl později ČTK.

Poslední dobou podle Klause vzniká velice silný tlak dostat internet pod kontrolu. "Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení," soudí. Návrh zákona, který zadal k přípravě právníkům a bude se pro něj snažit získat v dolní komoře širší podporu, by tomu podle něho zamezil.

Klaus nesouhlasí s argumenty, že sociální sítě provozují soukromé společnosti, které si mohou nastavit podmínky tak, jak chtějí. "Když jste soukromý hospodský, také si nemůžete vymyslet, že se u vás kouří po 22:00, protože to nikomu nevadí. Když jste hotel, také si nemůžete vymyslet, že neubytováváte zrzavé nebo černochy," poznamenal. Soukromí provozovatelé sociálních síti mají mít podle něho podmínky takové, že blokují výzvy ke genocidě a podobně, ale všechno ostatní musí ponechat, pokud chtějí v České republice působit.

Na semináři vystoupili s příspěvky například publicisté Ladislav Jakl a Petr Žantovský. Jakl se pozastavil nad tím, že se v současností vede debata o tom, "že v zájmu dobra je třeba někomu omezovat svobodu slova". Petr Žantovský mluvil mimo jiné o poklesu důvěry veřejnosti v média a snižování jejich vlivu na vytváření veřejného mínění.

Svobodu slova vyzdvihl v úvodním projevu předseda SPD Okamura. "Cenzura nepatří do demokracie. Má jediné omezení. Svoboda slova není svoboda lhát," řekl. Mluvil o "cenzuře oponentních názorů" a o dehonestaci jejich nositelů. Poslanec SPD a pořadatel semináře Jiří Kobza se zase tázal, zda mají novináři objektivně informovat, nebo dělat politiku. Mediální odborník Jan Jirák, který ve svém příspěvku hovořil o vývoji médií od pádu socialismu, podotkl, že některá vyjádření už z úvodních projevů Kobzy a Okamury by stály za komentář. Dále záležitost nerozváděl.