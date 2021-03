Klaus mladší: Prezident řekl, že se kloní k více volebním obvodům

Praha - Prezident Miloš Zeman se podle šéfa opozičního hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího při úpravě volebního zákona kloní spíše k variantě více volebních obvodů. Řekl mu to při jednání na Hradě. Trikolóra naopak prosazuje jediný volební obvod. Klaus novinářům řekl, že s prezidentem probíral i aktuální politickou a pandemickou situaci. Hlasování o nedůvěře vládě podle něj nyní není ve hře.

Hlavním bodem dnešní schůzky bylo podle Klause téma volebního zákona. "Pan prezident řekl, že by ho varianta jednoho volebního obvodu nerozčílila. On sám se ovšem spíš kloní k více volebním obvodům, kvůli vytváření nových politických talentů v krajích," řekl.

Klaus zdůraznil, že se s prezidentem shodli na tom, že nejdůležitější je, aby se volby vůbec konaly. "My podporujeme jeden volební obvod. Přijde nám to nejlepší a nejspravedlivější v současné situaci. Případně jako ústupek ještě navrhujeme volby ve třech historických zemských krajích," podotkl. Jeho hnutí označuje rozdělení do krajů za nesmyslné. Variantu s více volebními obvody podle něj prosazují hlavně strany bez silného lídra.

Změna volebního zákona je nutná kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, který část volebního zákona zrušil. Zákonodárci musejí v zákoně zejména nahradit způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Vláda navrhla nahrazení dosavadních 14 volebních obvodů jediným celostátním. Většina opozičních stran chce naopak zachovat rozdělení do 14 volebních krajů.