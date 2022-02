Klášter v Želivi otevírá pro veřejnost dvě stálé expozice

Želiv (Pelhřimovsko ) - Klášter v Želivi na Pelhřimovsku otevírá dvě stálé expozice pro veřejnost. Návštěvníci si mohou v Trčkově hradě připomenout v jednom patře historii psychiatrické léčebny, která v objektu bývala. Druhá expozice se zaměřuje na včelařství a československé motocykly. ČTK to za klášter řekl Michal Hájek. Expozici dnes otevřela vernisáž.

Fotogalerie

Hájek uvedl, že expozice na téma bývalé psychiatrické léčebny se s ohledem na minulost objektu nabízela. Také motocykly mají ke klášteru vazbu, protože jeden z vystavovaných strojů kdysi vlastnil místní řádový bratr. "A včely všem připadaly jako výborný nápad také kvůli tomu, že pro premonstráty představují symboliku pilnosti. Výstava zároveň přináší edukační rozměr," řekl Hájek. Navíc muž, který zapůjčuje do expozice sbírku motorek, je včelař. "Proto jsme se s ním dohodli, proč to nespojit," uvedl.

Prostory se pro veřejnost otevřou v úterý. Prohlídky budou denně kromě pondělí po předchozí dohodě s návštěvnickým centrem kláštera. Podle Hájka bude pro návštěvníky obzvláště působivá expozice věnovaná psychiatrické léčebně. "Kdo by chtěl kapku pocítit tu atmosféru, která v těchto prostorech kdysi panovala, určitě si to nenechá ujít. Kromě toho je zde veliká sbírka snímků pacientů a součástí je také nahlédnutí do samotky, která byla určena pro některé pacienty," řekl.

Psychiatrická léčebna v želivském klášteře fungovala mezi lety 1956 až 1992. Provozovatelem nově zřízených expozic budou premonstráti. Několik let obnovují rozlehlý komplex želivského kláštera s kostelem Narození Panny Marie. V areálu kláštera je rovněž malý pivovar, restaurace a v barokní budově opatství je hotel.

Premonstráti přišli do Želiva před 873 lety. Trčkův hrad postavili Trčkové z Lípy. Sídlo si tam postavili, když ve druhé polovině 15. století zabrali klášterní statky, premonstráti se do želivského kláštera později vrátili. V roce 1950 klášter zrušili komunisté a zřídili v něm nejprve internační tábor pro kněze a řeholníky, později tam byla psychiatrická léčebna. Premonstráti areál znovu převzali v roce 1991. Od roku 2010 je klášter národní kulturní památkou.