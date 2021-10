Klasiku Paříž-Roubaix vyhrál Colbrelli, Štybar neuspěl

Roubaix (Francie) - Slavnou klasiku na kostkách Paříž-Roubaix vyhrál italský cyklista Sonny Colbrelli, který byl po šesti hodinách a 258 kilometrech nejrychlejší ve spurtu tří uprchlíků. Mistr Evropy v závodě s hromadným startem si v těsném finiši poradil s dalšími dvěma debutanty Belgičanem Florianem Vermeerschem a Nizozemcem Mathieum van der Poelem. Zdeněk Štybar při svém osmém startu na "Pekle severu" dojel na 26. místě a teprve podruhé neskončil v elitní desítce.

Jeden z pěti cyklistických "monumentů" s tradicí od roku 1896, který se loni se kvůli pandemii koronaviru nekonal, se měl původně uskutečnit v tradičním dubnovém termínu. Kvůli koronavirové situaci ve Francii byl ale odložen na říjen. Po dlouhé době se jelo v dešti a na mokru často docházelo k pádům a defektům.

Obě nepříjemnosti postihly v závěru také Itala Gianniho Moscona, posledního z třicítky původních uprchlíků. Kvůli tomu přišel o svůj až minutový náskok před skupinkou, kterou táhl Van der Poel, a nakonec dojel čtvrtý se ztrátou 44 sekund.

Ztracenou šanci na vítězství bral s klidem. "Kdo ví, jak by to dopadlo. Skončilo to takhle. Tohle je ten nejkrásnější závod. Měl jsem smůlu s defektem a pak jel na hraně, z toho pramení chyby. Měl jsem nehodu, ale moc jsem neztratil. Když mě dojeli, už jsem na to neměl. Zkusím to zas za rok. Vyhrál jiný Ital, takže se můžeme radovat aspoň jako země," uvedl Moscon.

Jediný český zástupce Štybar, jenž ve slavné klasice dvakrát obsadil druhé místo, dnes na nejlepší nestačil. Za vítězem zaostal o více než šest minut a dojel ve třetí desítce.

Colbrelli životní úspěch dlouho emotivně vstřebával vleže na trávníku uprostřed velodromu. "Neuvěřitelné. Moje první Paříž-Roubaix a hned vítězství. Nechápu. Mám ohromnou radost. Dneska to byl legendární závod, s tím počasím a útokem po Arenbergu," prohlásil jednatřicetiletý Ital. "V závěru jsem si hlídal Van der Poela, ale nastoupil ten jezdec z Lotto Soudalu. Spurt mi vyšel skvěle. Vydal jsem se ze všech sil. Tohle je můj rok!" radoval se Colbrelli.

Cyklistický jednorázový závod Paříž-Roubaix (WorldTour) - 258 km: 1. Colbrelli (It./Bahrajn Victorious) 6:01:54, 2. Vermeersch (Belg./Lotto Soudal), 3. M. van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) oba stejný čas, 4. Moscon (It./Ineos Grenadiers) -44, 5. Lampaert (Belg./Deceuninck-Quick Step), 6. Laporte (Fr./Cofidis) oba -1:16, ...26. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -6:26.