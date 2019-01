Otepää (Estonsko) - Lyžařské sprinty klasickou technikou v Otepää vyhráli vedoucí muž Světového poháru Nor Johannes Klaebo a jeho krajanka Maiken Caspersen Fallaová. Nikdo z českých běžců neprošel kvalifikací. Nejlépe dopadla Petra Hynčicová, která obsadila 35. místo.

Klaebo ovládl šestý pohárový závod v sezoně a navýšil náskok v čele seriálu. Před Rusem Alexanderem Bolšunovem, kterého dnes odsunul na druhé místo o jeden a půl sekundy, má k dobru 204 bodů.

Dvaadvacetiletý Nor, který obhajuje velký křišťálový glóbus, vyhrál už čtvrtý sprint v sezoně. Celkem má na kontě 12 triumfů v individuálním sprintu a dělí se o třetí místo v historickém pořadí s Italem Federicem Pellegrinem. Lepší jsou jen Švéd Emil Jönsson (16) a Nor Ola Vigen Hattestad (12).

Fallaová se dočkala vítězství poprvé od loňského března. Osmadvacetiletá lyžařka vyhrála již sedmnáctý sprint, čímž se dotáhla na krajanku Bente Skariovou. Více sprinterských triumfů mají jen norská legenda Marit Björgenová (40) a Slovinka Petra Majdičová (20).

Ve finále měla Fallaová usnadněnou roli díky absenci Švédky Stiny Nilssonové. Vítězka čtyř sprintů v této sezoně, která byla nejrychlejší také v kvalifikaci, se v semifinále zranila.

Po téměř dvouměsíční pauze se znovu zapojila do Světového poháru Petra Nováková, kterou trápily bolesti zad a kyčle. V kvalifikaci sprintu skončila jednačtyřicátá.

"V klasickém sprintu se mi podařilo postoupit tak jednou z padesáti závodů. I tak ale musím říct, že jsem spokojená. Dokázala jsem do toho dát sílu a co je podstatné, záda se s tím vyrovnala dobře," řekla Nováková na webu lyžařského svazu. "Jsem ráda, že jsem se při jízdě cítila v pohodě. Rozjela jsem se na nedělní desítku, která bude náročná, protože se jedná o hodně těžkou trať. Nechám tam hodně síly," uvedla.

Mezi muži skončil v kvalifikaci na 38. místě Luděk Šeller, který byl překvapivě nejlepší na prvním mezičase. "Po startu byl minutový kopec, na kterém byl mezičas. Měl asi šest set metrů a trenér říkal, že není na co čekat, ať to narvu. Bohužel jsem se do toho obul až příliš a na zbytku trati mi postupně docházely síly, takže jsem na konci ztratil dost vteřin," řekl Šeller po závodu na 1,6 km. "Beru si z toho ponaučení. Příště to nesmím přepálit. Jak je to rychlé, nedá se z toho prakticky dostat," dodal třiadvacetiletý lyžař.

Závody SP v běhu na lyžích v Otepää (Estonsko) - sprint klasicky:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:20,05, 2. Bolšunov (Rus.) -1,51, 3. Golberg -2,53, 4. Brandsdal -2,57, 5. Stenshagen -7,69, 6. Valnes (všichni Nor.) -11,99, ...38. Šeller, 45. Rypl (oba ČR) - vyřazeni v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 32 závodů): 1. Klaebo 1034, 2. Bolšunov 830, 3. Röthe 674, 4. Krüger (oba Nor.) 577, 5. Usťugov (Rus.) 554, 6. Tönseth (Nor.) 537, ...96. Novák 14, 109. Pechoušek (oba ČR) 6.

Ženy: 1. Fallaová (Nor.) 3:05,16, 2. Něprjajevová (Rus.) -1,40, 3. Dahlqvistová -5,78, 4. Sundlingová (obě Švéd.) -8,12, 5. Višnarová (Slovin.) -23,22, 6. Nilssonová (Švéd.) - nenastoupila do finále, ...35. Hynčicová, 41. Nováková, 46. Razýmová, 49. Schützová (všechny ČR) - vyřazeny v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 32 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1152, 2. Něprjajevová 961, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 907, 4. Bělorukovová (Rus.) 680, 5. Digginsová (USA) 623, 6. Nilssonová 606, ...50. Razýmová 61, 70. Schützová 21, 92. Beranová 5, 93. Janatová (všechny ČR) 2.