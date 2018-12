Praha - Příznivci klasické hudby se mohou i příští rok v Česku těšit na festivaly s mezinárodní účastí i na sólové koncerty světových hvězd. Česká republika bude také hostit mezinárodní soutěž Operalia. Ze slavných umělců se mezi prvními představí italský filmový hudební skladatel Ennio Morricone. Koncert k oslavě jeho 90. narozenin se uskuteční 25. ledna v pražské O2 areně. ČTK to sdělili pořadatelé akcí.

Jen dva dny po Morriconem Prahu navštíví španělský operní pěvec Plácido Domingo, který bude ve Stavovském divadle dirigovat orchestr na tradičním koncertu Mozartovy narozeniny konaném v den výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. "Těším se, že se tentokrát vrátím do Prahy u příležitosti výročí Mozartových narozenin. Nemůžu se dočkat, že budu dirigovat výběr jeho nejlepších skladeb v podání brilantních sólistů - vítězů Operalie a českých pěvců," uvedl Domingo.

Ukrajinská klavíristka Valentina Lisitsaová vystoupí 4. února v Paláci Žofín na pražském Slovanském ostrově v rámci charitativního koncertu Remember Them na závěr 8. ročníku festivalu Film Music Prague. V O2 areně 5. dubna zazpívá španělský tenorista José Carreras za doprovodu Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou Davida Giméneze. Také v O2 areně 1. října zahraje houslista David Garrett, který během své dosavadní desetileté kariéry okouzlil posluchače nejen interpretací klasické hudby, ale i předělávkami popových hitů. Na stejném místě 30. listopadu vystoupí italský tenorista Andrea Bocelli.

Pietní akt na vyšehradském Slavíně k uctění památky Bedřicha Smetany bude 12. května předcházet zahájení mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Festival zahájí v Obecním domě Bamberští symfonikové. Smetanovu Mou vlast zahraje těleso vzniklé v roce 1946 pod taktovkou svého šéfdirigenta Jakuba Hrůši. Na závěr festivalu se 3. a 4. června představí Toulouský národní orchestr se známými sólisty.

V Jihlavě 18. května začíná hudební festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava. Potrvá do 7. července a jeho součástí bývá vedle hudby doprovodný program. V Ostravě se od 28. května do 1. července uskuteční Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Zazní na něm například Polednice Antonína Dvořáka. Pořadatelé plánují i klavírní recitál Tomáše Kača či symfonický koncert, na kterém se za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice představí violoncellista Victor Julien-Laferri?re.

Od 13. června do 7. července se bude konat 61. ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl. Jedním z lákadel bude galakoncert ruské operní divy Olgy Pereťaťkové-Mariottiové. Vystupovat bude i Česká filharmonie a zazní díla českých i zahraničních skladatelů. Zahajovací galavečer 28. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov přivítá zámecká zahrada 19. července. Festival potrvá do 10. srpna a nabídne 23 koncertů. Přijedou americká vokální skupina Take 6, zpěváci z Broadwaye, zazní i barokní opera Georga Friedricha Händela. Nově bude koncert i v boletickém kostele.

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha začne 8. září. Potrvá do 23. září. Jeho letošním 11. ročníkem skončila éra, ve které připravoval program a celou koncepci tým vedený uměleckým ředitelem Markem Vrabcem. Jeho rukopis bude určovat ještě ročník následující. Přijede Izraelská filharmonie, kterou povede během posledního společného turné dirigentská legenda Zubin Mehta, dohodnuta je účast houslisty Gila Shahama, který bude kurátorem komorní řady festivalu. Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na dosud nikdy neuvedenou první verzi Dvořákovy opery Král a uhlíř.

V příštím roce bude Česká republika hostit mezinárodní soutěž Operalia, kterou založil v roce 1993 Plácido Domingo s cílem objevovat nové operní talenty. Vybraných 40 finalistů z celkového počtu až tisíce přihlášených se utká v Národním divadle v Praze od 21. do 26. července za doprovodu orchestru řízeného osobně Domingem.