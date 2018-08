Sedmnáctiletý Nor Jakob Ingebrigtsen necelých 24 hodin po triumfu v běhu na 1500 m vyhrál na ME závod na 5000 m.

Berlín - Norští bratři Ingebrigtsenové se na mistrovství Evropy v atletice v Berlíně postarali o pořádný rozruch. Sedmnáctiletý Jakob se stal v pátek vůbec nejmladším vítězem běhu na 1500 metrů, o 24 hodin později předvedl totéž na pětikilometrové trati. Jeho starší bratr Henrik získal stříbro a třetí z rodiny Filip nenastoupil jen proto, že si po pádu na patnáctistovce zlomil žebro. Henrik slíbil, že za dva roky v Paříži jejich rodinný klan získá ještě víc medailí. Navíc prý doma v městečku Sandnes už začíná běhat nejmladší bratr. Naštěstí pro soupeře je mu teprve pět let.

Henrik i Filip už zlaté medaile v běhu na 1500 m z předchozích šampionátů mají, Jakob je však v Berlíně zastínil. "Věděl jsem, že to jednou dokáže, ale že to stihne už v sedmnácti, to jsem si nedokázal představit ani v nejdivočejších snech. Ale nebyla to náhoda, on si to zaslouží," řekl Henrik.

"To, co řekl, pro mě znamená strašně moc a je to motivace pro budoucnost," řekl skromně Jakob. "Bylo by skvělé, kdyby ještě Filip získal bronz. I on je součást týmu a ty naše medaile patří i jemu," dodal nejstarší z norského tria.

Bratři v sobotu všem soupeřům vyrazili dech závěrečným sprintem, při němž zvládli poslední kolo za 54,05. S takovým finišem by v taktickém závodě měli šanci i proti nejlepším Afričanům.

Obdiv však budí především skutečnost, že Jakob vyhrál 1500 a 5000 metrů během necelých 24 hodin. Na evropském šampionátu takový zlatý double ještě nikdo nepředvedl a v celé atletické historii je to velmi vzácná kombinace. Poprvé ji zvládl legendární Paavo Nurmi na olympijských hrách v Paříži v roce 1924. O osmdesát let později ho napodobil v Aténách Maročan Hicham El Guerrouj. Oba závody však vždy dělilo několik dní, ne jen jedna noc jako teď v Berlíně.

Za úspěchem norských bratří stojí jejich otec Gjert, který opustil své povolání, aby se mohl naplno věnovat přípravě svých synů jako trenér - samouk. Když Jakob vyhrál patnáctistovku, předpověděl, že zvítězí i na delší trati, přestože výrazně lepší čas měl letos na kontě Henrik.

Jakob si osobní rekord zlepšil o více než tři sekundy a časem 13:17,06 vytvořil nový evropský rekord v kategorii do dvaceti let. A to má ještě více než dva roky na jeho vylepšování. Stále rychleji běhají i jeho starší bratři. Slib dalších medailí klanu Ingebrigtsen má pevné základy.