Baku - Judista David Klammert překvapivě vypadl na mistrovství světa v Baku už ve 2. kole po porážce s Robertem Florentinem z Dominikánské republiky. Přitom věřil, že ve váze do 90 kilogramů může dojít až do závěrečných bojů. Ve 2. kole skončil i další český zástupce Jiří Petr.

Klammert patřil spolu s Lukášem Krpálkem k aspirantům na medaili. Za poslední rok se o ni pral na šesti turnajích včetně dvou Grand Slamů a do Baku přijel nejlépe připraven, jak se kdy cítil. Ale na tatami to nedokázal zúročit.

"Cítil jsem se ve vrcholné formě a paradoxně to byl můj nejhorší turnaj za poslední rok. Přitom jsem si věřil, že dnes je můj den a že mám na to dojít daleko. Nevím, co se stalo. Prostě je to sport a jsou vítězové a poražení a dnes jsem na straně poražených já," řekl Klammert se slzami v očích v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál.

Proti vyššímu Dominikánci, který má dva bronzy z amerických šampionátů, nebyl tak aktivní jako jindy. Po 90 vteřinách nezareagoval na soupeřovu uči-matu a prohrál na ippon.

"Nepodcenil jsem ho, v žebříčku není o moc níže než já, je to juniorský vicemistr světa a patří k nejlepším v Americe. Potkáváme se na kempech, tak vím, že je to silný borec. V judu ale stačí jedna sekunda a vše jde do háje," litoval.

Brzký konec byl pro Klammerta o to bolestivější, že na papírové favority by narazil až ve čtvrtfinále. Mohl se tak dostat do bojů o medaile a do žebříčku a olympijské kvalifikace si připsat minimálně 520 bodů, což se rovná pěti vyhraným turnajům Světového poháru. O to více bude muset nyní zabrat na dalších turnajích.

"Tady se dal získat neskutečný počet bodů, zvláště když jsem měl dnes na to dojít opravdu daleko. Když prohraju, tak jsem na sebe tak naštvaný, že do toho teď ještě víc šlápnu. Původně jsem si plánoval dát trochu volno, ale na to teď pěkně kašlu. Zase to rozjedu a musím bodovat na dalších turnajích, abych se v žebříčku udržel," dodal Klammert.

Překvapený z porážky byl i jeho trenér Marcel Frenštátský. "Jsem z toho v šoku asi jako všichni. David mohl jít až do finálových bloků. Oba jsme se dívali hodně vysoko, ale musíme zas spadnout na zem a jít dál. Jsou tu ještě větší esa, která také skončila brzo, jako světová jednička (Aleksandar) Kukolj, v judu prostě může každý porazit každého. Jedeme dál, olympiáda je až za dva roky a to je náš cíl. I chyby jsou důležité a judistu posunou," dodal Frenštátský.

Dobrý výkon naopak předvedl Petr, který v prvním kole porazil Litevce Rokase Nenartavičiuse už za 68 sekund, když ho nejprve hodil na wazari a následně i na ippon. Ve 2. kole prohrával s Polákem Rafalem Kozlowským na wazari, ale poté srovnal a v závěru sahal po vítězství, když kontroval soupeřův útok, ale sudí přisoudili ippon Polákovi. S tím Petr nesouhlasil, ale musel porážku přijmout.

"On sice nastoupil do uči-maty, ale já ho tam podtáčel na kontrachvat a přetočil jsem ho na záda, zatímco já dopadl jen na bok. Buď to nemělo být nic, anebo pro mě. On sice házel, ale na záda spadl on. Jsem z toho zklamaný. Ale měl jsem tohohle soupeře porazit i tak," řekl Petr, kterému v hledišti fandil sourozenec Ivan, jenž v neděli prohrál ve váze do 81 kilogramů. Petrové jsou prvními českými bratry na světovém šampionátu judistů.