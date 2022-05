Klammert i Paulusová prohráli na ME v judu hned úvodní zápasy

Sofia - Čeští judisté dnes nenavázali na pátá místa Věry Zemanové a Renaty Zachové a další přední umístění na mistrovství Evropy nepřidali. Olympionik David Klammert i Markéta Paulusová na šampionátu v Sofii prohráli hned své úvodní zápasy.

Klammert byl nasazen do druhého kola kategorie do 90 kilogramů, v němž nestačil na Mammadaliho Mehdijeva z Ázerbájdžánu. Duel s dvojnásobným bronzovým medailistou z ME český reprezentant dotáhl do prodloužení, ale tam od poloviny první minuty čelil hrozbě diskvalifikace kvůli dvěma žlutým kartám. Musel být aktivní, ale nezachytil nástup soupeře, který ho na konci třetí minuty nastavení položil na ipon.

Těžký los měla v prvním kole nejtěžší ženské kategorie nad 78 kilogramů Paulusová, která narazila na dvojnásobnou mistryni Evropy a bronzovou medailistku z loňské olympiády Romane Dickovou. V úvodu ji zaskočila a zabodovala jako první, ale francouzská favoritka v boji na zemi vzápětí vyrovnala a držela Češku tak dlouho, až získala ipon. Utkání trvalo zhruba minutu.