Klaebo podruhé ovládl Tour de Ski, Něprjajevová vyhrála poprvé

Val di Fiemme (Itálie) - Nor Johannes Hösflot Klaebo a Ruska Natalja Něprjajevová vyhráli šestnáctý ročník Tour de Ski v běhu na lyžích. Nejlepší český výsledek zaznamenala po šesti etapách sedmadvacátá Kateřina Janatová, Michal Novák byl o místo horší. Závěrečné stoupání do sjezdovky na hoře Alpe Cermis ovládli Norové Sjur Röthe a Heidi Wengová.

Klaebo kraloval Tour s náskokem více než dvou minut před obhájcem prvenství z předchozích dvou let Rusem Alexandrem Bolšunovem. Třetí skončil Fin Iivo Niskanen. Klaebo navázal na triumf v roce 2019 a s dvěma tituly se zařadil po bok Lukáše Bauera, svého krajana Martina Johnsruda Sundbyho a Bolšunova. Rekordmanem je čtyřnásobný vítěz Švýcar Dario Cologna.

"Je fantastické být znovu králem Tour de Ski, ale jsem rád, že je konec. Mám před sebou pár dnů volna a pak přípravu na olympiádu," řekl lídr Světového poháru.

Novák se vyšplhal ve finále na sjezdovku čtyřiadvacátý. V konečném hodnocení, v kterém měl před Tour ambice dojet do patnáctého místa, na suverénního Klaeba ztratil 8:13 minuty. Adam Fellner obsadil v Tour de Ski 35. místo a Petr Knop skončil padesátý.

"Dneska to hrozně bolelo. Na sjezdovce jsem se držel ze začátku v popředí, ale nahoře už jsem pak tempo neudržel, do finiše to bylo hodně náročné a několik lidí mě předjelo,“ uvedl Novák v tiskové zprávě. "Mrzí mě, že se mi nepodařilo udržet celkové umístění do pětadvacátého místa. Bohužel tam kolem mě bylo v průběžném pořadí hodně lehkých závodníků, kterým sjezdovka sedí. Ale myslím, že i ta třicítka celkově je docela úspěch a v další části sezony bude líp," dodal.

Něprjajevová dokončila poslední etapu čtvrtá a celkově zvítězila jako první Ruska. Vyhrála o 46,7 sekundy před Švédkou Ebbou Anderssonovou. Za triumf získala jako Klaebo 55 tisíc švýcarských franků (1,32 milionu korun) a ujala se vedení ve Světovém poháru. Wengová se díky prvenství ve stoupání posunula v Tour de Ski na konečnou třetí příčku.

Něprjajevová vylepšila v Tour druhá místa z let 2019 a 2020. Navázala na vítězství svých krajanů - dvakrát slavil Bolšunov a jednou Sergej Usťugov a Alexandr Legkov.

Janatová vystoupala do sjezdovky jako sedmadvacátá a stejná příčka jí s odstupem více než osmi minut na vítězku patří i celkově. "Měla jsem z toho trochu strach, ale nakonec jsem spokojená, že se mi podařilo uhájit pozice ve třicítce v závodě i celkově. To byl můj cíl,“ řekla.

Janatová vyrovnala své maximum na Tour de Ski z roku 2020. Nejlepší českou běžkyní v etapovém klání byla Kateřina Neumannová, jež skončila pátá v roce 2007.

Petra Nováková odstoupila podle plánu po druhé etapě s ohledem na přípravu na olympijské hry a Petra Hynčicová nedokončila pátou etapu kvůli zdravotním komplikacím.

Letošní Tour de Ski byla kvůli olympijským hrám v Pekingu, které startují za měsíc, zkrácena na šest etap. Po dvou se běželo v Lenzerheide, Oberstdorfu a tradičně ve Val di Fiemme.

Muži: 10 km volně s hromadným startem: 1. Röthe (Nor.) 31:42,1, 2. Spicov (Rus.) -2,4, 3. Moch -18,9, 4. Bögl (oba Něm.) -30,0, 5. Klaebo (Nor.) -34,9, 6. Esteve Altimiras (And.) -37,0, 7. Bolšunov (Rus.) -38,1, 8. Baba (Jap.) -39,6, 9. Tönseth (Nor.) -41,1, 10. Malcev (Rus.) -51,1, ...24. Novák -1:28,2, 37. Knop -2:24,8, 43. Fellner (všichni ČR) -2:35,0.

Konečné pořadí Tour (po 6 etapách): 1. Klaebo 2:24:56,0, 2. Bolšunov -2:03,2, 3. Niskanen (Fin.) -3:14,5, 4. Spicov 3:21,5, 5. Golberg (Nor.) -4:08,3, 6. Jakimuškin (Rus.) -4:28,0, ...28. Novák -8:13,3, 35. Fellner -10:33,1, 50. Knop -14:49,9.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 32 závodů): 1. Klaebo 1183 b., 2. Bolšunov 815, 3. Valnes (Nor.) 527, 4. Niskanen 485, 5. Golberg 470, 6. Jakimuškin 437, ...22. Novák 233, 70. Černý 29, 76. Šeller 24, 88. Pechoušek 16, 94. Fellner 15, 110. Kalivoda 7, 121. Knop (všichni ČR) 5.

Ženy - 10 km volně s hromadným startem: 1. H. Wengová (Nor.) 35:41,2, 2. Anderssonová (Švéd.) -7,0, 3. Claudelová (Fr.) -28,5, 4. Něprjajevová (Rus.) -32,3, 5. Laukliová (USA) -49,9, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -59,9, 7. McCabeová (USA) -1:04,4, 8. Niskanenová (Fin.) -1:05,3, 9. Stadloberová (Rak.) -1:08,8, 10. Sorinová (Rus.) -1:15,0, ...27. Janatová (ČR) -2:44,0.

Konečné pořadí Tour (po 6 etapách): 1. Něprjajevová 1:59:38,5, 2. Anderssonová -46,7, 3. H. Wengová -1:07,7, 4. Pärmäkoskiová -1:48,6, 5. Niskanenová -1:52,0, 6. Sorinová -2:24,7, ...27. Janatová -8:09,7.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 32 závodů): 1. Něprjajevová 843, 2. Anderssonová 648, 3. Digginsová (USA) 622, 4. H. Wengová 586, 5. Pärmäkoskiová 516, 6. Karlssonová (Švéd.) 483, ...43. Janatová 88, 83. Beranová 13, 88. Hynčicová 11, 108. Nováková (všechny ČR) 2.