Québec (Kanada) - Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo obhájil triumf ve Světovém poháru. Dvaadvacetiletý závodník vyhrál finále sezony v Québecu a udržel za sebou Rusa Alexandra Bolšunova. Mezi ženami ovládla pohárové hodnocení poprvé Norka Ingvild Flugstad Östbergová. Finále seriálu opanovala Švédka Stina Nilssonová před další Norkou Therese Johaugovou a Östbergovou.

Mužský seriál vyvrcholil stíhacím závodem na 15 km volnou technikou, do kterého Klaebo startoval po předchozích dvou vítězstvích v Québecu s luxusním náskokem 52 sekund před Bolšunovem. I když ho pronásledovatelé doběhli, norský lyžař v závěru uplatnil své sprinterské schopnosti a cílem projel jako první.

Druhý skončil loučící se kanadský reprezentant Alex Harvey a třetí byl Bolšunov, který před posledním závodem ztrácel na Klaeba jen 42 bodů a ještě mu mohl překazit obhajobu velkého křišťálového glóbu. Nakonec za ním zaostal o 100 bodů. Získal alespoň malý glóbus za distanční závody.

Osmadvacetiletá Östbergová položila základ k zisku velkého křišťálového glóbu lednovým triumfem na Tour de Ski, kde při absenci královny dlouhých tratí Johaugové vyhrála čtyři závody. V celkovém hodnocení předstihla o 223 bodů Rusku Natalii Něprjajevovou.

Třetí skončila s mankem 332 bodů Johaugová, která měla dnes nejrychlejší čas ve stíhacím závodu na 10 km volnou technikou. Cílem proběhla druhá za Nilssonovou, která po vítězství v pátečním sprintu a sobotní klasické desítce vybíhala s náskokem 33 sekund na Östbergovou a 49 sekund na Johaugovou.

Světový pohár žen má norskou vítězku šestým rokem po sobě. Östbergová navázala na triumfy Heidi Wengové z minulých dvou ročníků, v nichž sama skončila shodně třetí. V roce 2016 obsadila druhé místo za Johaugovou.

Desetinásobná mistryně světa Johaugová, která se před sezonou vrátila po trestu za doping, kralovala distančním závodům, v nichž držela neporazitelnost až do soboty, kdy v závodu na 10 km s hromadným startem klasicky podlehla ve finiši Nilssonové. I tak s převahou ovládla potřetí v kariéře seriál na dlouhých tratích.

Čeští reprezentanti v Québecu nestartovali.

Výsledky finále SP v běhu na lyžích v Québecu (Kanada):

Muži - stíhací závod na 15 km volně: 1. Klaebo (Nor.) 29:05,4, 2. Harvey (Kan.) -2,8, 3. Bolšunov (Rus.) -17,4, 4. De Fabiani (It.) -1:13,3, 5. Iversen (Nor.) -1:13,4, 6. Pellegrino (It.) -1:13,7, 7. Krüger -1:14,2, 8. Tönseth -1:14,3, 9. Skar -1:15,1, 10. Röthe (všichni Nor.) -1:16,1.

Konečné pořadí distančních závodů (po 17 závodech): 1. Bolšunov 864, 2. Röthe 558, 3. Sundby (Nor.) 513, 4. Krüger 495, 5. Tönseth 484, 6. De Fabiani 371, ...75. M. Novák (ČR) 18.

Konečné pořadí SP (po 32 závodech): 1. Klaebo 1717, 2. Bolšunov 1617, 3. Röthe 974, 4. Krüger 907, 5. Tönseth 865, 6. Iversen 825, ...90. M. Novák 37, 131. Pechoušek (ČR) 6.

Ženy - stíhací závod na 10 km volně: 1. Nilssonová (Švéd.) 23:55,1, 2. Johaugová -12,9, 3. Östbergová (obě Nor.) -15,1, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -52,3, 5. Anderssonová -53,3, 6. Sundlingová (obě Švéd.) -1:14,1, 7. Jacobsenová (Nor.) -1:29,2, 8. Dahlqvistová -1:29,2, 9. Karlssonová -1:31,9, 10. Kallaová (všechny Švéd.) -1:36,7.

Konečné pořadí distančních závodů (po 17 závodech): 1. Johaugová 956, 2. Östbergová 817, 3. Něprjajevová (Rus.) 692, 4. Pärmäkoskiová 687, 5. Anderssonová 646, 6. Digginsová (USA) 468, ...49. Razýmová 50, 72. Schützová 9, 75. P. Nováková (všechny ČR) 7.

Konečné pořadí SP (po 32 závodech): 1. Östbergová 1654, 2. Něprjajevová 1431, 3. Johaugová 1322, 4. Pärmäkoskiová 1316, 5. Nilssonová 1072, 6. Digginsová 1005, ...60. Razýmová 82, 86. Schützová 21, 105. P. Nováková 7, 112. Beranová 5, 115. Janatová (obě ČR) 2.