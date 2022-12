Klaebo a Ribomová ovládli i druhý sprint v SP, Janatová vypadla ve čtvrtfinále

Lillehammer (Norsko) - Nor Johannes Hösflot Klaebo a Švédka Emma Ribomová ovládli i druhý sprint v sezoně Světového poháru v běhu na lyžích. V Lillehammeru oba navázali na týden starý triumf z Ruky, tentokrát se závodilo volnou technikou. Jediná česká účastnice vyřazovacích jízd Kateřina Janatová vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 23. místo.

Tereza Beranová, která v Ruce vybojovala životní sedmé místo, dnes na postup z kvalifikace nedosáhla a na 34. místě skončila 88 setin pod čarou. Mezi muži byl Ondřej Černý prvním nepostupujícím a od 30. pozice ho dělilo 37 setin. Michal Novák obsadil 37. místo, ale v průběžném pořadí SP dál drží jedenáctou příčku.

Čeští reprezentanti dnes neměli dobře namazáno. "Celý tým se shodl, že lyže nebyly připravené asi úplně ideálně. Bohužel to k našemu sportu patří a stane se to," uvedl v nahrávce pro média reprezentační trenér Jan Franc. Připomněl, že v předchozích závodech měli Češi lyže nadprůměrné až špičkové. "Musíme s tím počítat, že někdy tenhle den přijde. Musíme se z toho oklepat, rozebrat si to a jít dál," dodal.

Vyřazení v kvalifikaci litoval zejména sprinterský specialista Černý. Chyby ale neviděl jen v materiálu, zaváhal při odšlapování do zatáček a zakolísal v cílové rovince. "Vím, že tam byly lehké technické problémy z mé stránky, které kdyby tam nebyly, tak bych v té třicítce byl. Nebudu skrývat, že jsem na sebe lehce naštvaný. Chtěl bych po sobě víc," uvedl.

Janatová, jež teprve v Norsku vstoupila do sezony, den po 13. místě na klasické desítce prošla mezi 30 čtvrtfinalistek z 25. místa v kvalifikaci. V šestičlenné rozjížďce na 1600 metrů dlouhé trati se držela v pozadí, ve finiši na soupeřky nestačila a nechala za sebou jen Italku Catarinu Ganzovou, jež měla kolizi. "Cítila jsem se moc dobře, ale nedopadlo to, jak bych si představovala. Myslela jsem si, že budu líp už v kvalifikaci. Ale aspoň jsem postoupila, což je úspěch, vždycky se to počítá," komentovala své vystoupení.

Ribomová zvítězila v těsném spurtu o 17 setin před krajankou Majou Dahlqvistovou, třetí skončila Tiril Udnes Wengová. Jediná norská finalistka se potřetí v sezoně musela spokojit s bronzovou pozicí, lépe dosud neskončila, ale dál vede průběžné pořadí SP.

Hvězdný Klaebo ovládl čtvrtý z pěti závodů začínající sezony. V pátek volnou desítku vynechal kvůli nemoci, ale sprint už si ujít nenechal a suverénně zvítězil před italským rychlíkem Federicem Pellegrinem a krajanem Evenem Northugem. Páteční absence stála Klaeba vedení v SP, ale po dalším triumfu se na 20 bodů přiblížil ke krajanovi Paalu Golbergovi, který finále sprintu dokončil jako pátý.

Pohárový víkend v Lillehammeru završí nedělní závody na 20 km klasicky s hromadným startem.

SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko) - sprint volně:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:56,45, 2. Pellegrino (It.) -0,75, 3. E. Northug (Nor.) -1,23, 4. Anger (Švéd.) -1,51, 5. Golberg -1,64, 6. Evensen (oba Nor.) -24,83, ...31. Černý, 37. Novák (oba ČR) oba vyřazeni v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 32 závodů): 1. Golberg 450, 2. Klaebo 430, 3. Pellegrino 349, 4. Valnes (Nor.) 299, 5. Musgrave (Brit.) 253, 6. Nyenget (Nor.) 242, ...11. Novák 204, 44. Černý 74, 94. Šeller 18, 108. Fellner (oba ČR) 9.

Ženy: 1. Ribomová 3:20,40, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -0,17, 3. T.U. Wengová (Nor.) -1,11, 4. Digginsová (USA) -2,24, 5. Carlová (Něm.) -5,67, 6. Hagströmová (Švéd.) -9,43, ...23. Janatová vyřazena ve čtvrtfinále, 34. Beranová (obě ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 423, 2. Digginsová 330, 3. Karlssonová (Švéd.) 327, 4. Dahlqvistová 322, 5. Ribomová 315, 6. Carlová 315, ...35. Beranová 99, 37. Janatová 92, 57. Antošová 44, 86. Nováková (obě ČR) 8.