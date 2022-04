Kladrubský hřebčín zahájil sezonu, očekává lepší návštěvnost než za pandemie

Kladruby nad Labem (Pardubicko) - Hřebčín v Kladrubech nad Labem na Pardubicku dnes zahájil návštěvnickou sezonu. Dva roky byla ovlivněná koronavirovou pandemií, turistů bylo po tu dobu oproti obvyklým sezonám polovina. Letos by se návštěvnost mohla vrátit k původním číslům. ČTK to řekl ředitel hřebčína Jiří Machek.

"Doufáme, že sezona bude plnohodnotná a že se uskuteční všechny naplánované akce. Před covidem jsme měli kolem 85.000 návštěvníků, v době covidu jsme byli na polovině. Zase počítáme, že se dostaneme k 80.000 lidí, možná i přes," uvedl Machek.

Hřebčín letos čekají dvě výročí. Slaví 30 let od založení organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, jinak je chov koní v polabské nížině mnohem starší. Na císařský hřebčín ho povýšil Rudolf II. v roce 1579. "Symbolicky výročí vyjadřujeme, když jsme slavili 440 let, tak jsme předvedli 44 koní v 11 čtyřspřežích. Bude něco podobného, ale to bude překvapení," řekl Machek. K tomu hřebčín slaví dvacetiletí od prohlášení kladrubského hřebčína a kmenového stáda starokladrubských koní bílé barvy národní kulturní památkou.

První venkovní akcí letošní sezony budou v sobotu jednodenní závody spřežení ve Slatiňanech. O tři týdny později odstartují v Kladrubech nad Labem mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár. Přihlásilo se 70 startujících ze sedmi zemí. Poslední květnovou sobotu se koná Den starokladrubského koně, při akci výročí hřebčín připomene.

V letošní sezoně jsou také naplánované dvě výstavy. Od 1. května do 30. září ve výstavním sálu na zámku připravuje kurátorka Renáta Tetřevová výstavu Ušlechtilá krása s podtitulem Šlechtění starokladrubských koní v průběhu staletí.

"Výstava pomocí 3D exponátů, originálních archiválií, chovatelských dokumentů a fotografií představí fascinující staletou historii chovu starokladrubských koní od samých počátků do současnosti," řekla Tetřevová.

Ve Slatiňanech budou venkovní výstava, je nazvaná Jako fénix z popela. Letos uplyne 50 let od úmrtí zoologa, zootechnika a vysokoškolského pedagoga Františka Bílka. "Do historie chovu starokladrubských koní se nesmazatelně zapsal jako zachránce vraného stáda. Výstava bude instalována před správní budovou slatiňanského hřebčína od 1. července do 31. prosince," řekla Tetřevová.