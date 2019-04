České Budějovice - Hokejisté Kladna porazili v baráži o extraligu České Budějovice 4:3, nad stejným soupeřem zvítězili podruhé v řadě a vyhoupli se v tabulce na druhé postupové místo. České Budějovice zůstávají se dvěma body poslední. Dvěma góly se na výhře Rytířů podílel Tomáš Redlich, gól a asistenci si připsal Jaromír Jágr.

Kladnu se povedl začátek utkání, již ve 4. minutě otevřel skóre Redlich, v 8. minutě poté zvýšil na 2:0 Jágr, kterému připravil pozici po chybě českobudějovických hráčů Plekanec.

Jihočeši se snažili, ale jejich útoky dlouho likvidovala spolehlivá defenziva Kladna nebo bezchybný brankář Cikánek. Hostující tým často jen číhal na chyby soupeře a hrál velmi účelně. Navíc se dokázal v koncovce lehce prosadit. Když ve druhé třetině zvýšilo Kladno na 4:0, nahradil brankáře Kváču náhradník Strmeň.

Motor ještě ve druhé části snížil, Cikánka překonal Doktor. Domácí pak zvýšili své úsilí v závěrečné části. Hned v úvodu využil přesilovku Endál a vrátil svému týmu naději.

České Budějovice navíc měly vzápětí velkou možnost, když po sérii vyloučení Kladenských hrály čtyři minuty přesilovku a z toho téměř 90 vteřin pět proti třem. Hostující tým však kritickou chvíli přežil a dotáhl zápas do vítězného konce, i když deset vteřin před koncem ještě stačil snížit na konečných 3:4 Doležal.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Hodnotí se mi to špatně, prohráli jsme na domácím ledě proti soupeři, který jde ze stejný ligy. Je to tým, který známe... Je strašně těžký otáčet vývoj proti týmu, který hraje velmi dobře. Tím bych skončil u toho negativního. Jsem moc rád, že mužstvo nepřestalo hrát. Tyhle zápasy rozhodují detaily - špatná rozehrávka z našeho pásma, prohrané souboje na mantinelu a tlak do brány z kladenský strany."

David Čermák (Kladno): "Půl zápasu jsme měli utkání pod kontrolou. Určitě nám pomohly první dva góly. Pak jsme udělali zbytečné fauly, hráli jsme i v oslabení ve třech a mohli jsme zápas ztratit. Jenom díky brankáři Lukáši Cikánkovi jsme to dokázali udržet. Ale v poslední třetině jsme si zahrávali."

ČEZ Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. Doktor (Pýcha), 41. Endál (Gilbert, M. Jandus), 60. Z. Doležal (Plášil) - 4. Redlich (Strnad, J. Říha), 8. Jágr (Plekanec), 26. Redlich (Strnad), 28. A. Lakos (Zikmund, Jágr). Rozhodčí: Hodek, Hribik - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:7, navíc Šimánek - Redlich, Kaut všichni 10 min. využití: 1:0. Diváci: 6421 (vyprodáno).

České Budějovice: Kváča (28. Strmeň) - Plášil, Kutlák, Pavlin, Pýcha, M. Jandus, Vydarený, Kachyňa - Endál, Gilbert, M. Novák - Z. Doležal, Babka, Karabáček - Heřman, R. Přikryl, M. Čermák - Doktor, Dančišin, Šimánek. Trenéři: Prospal, Totter a S. Hrubec.

Kladno: Cikánek - J. Říha, Kehar, B. Nash, Zajíc, A. Lakos, P. Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.