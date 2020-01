Kladno zkusí zaskočit Liberec, který bodoval šestnáctkrát po sobě

Praha - Hokejisté extraligového nováčka Kladna budou v pátečním 33. extraligovém kole usilovat o skalp Liberce, který bodoval už šestnáctkrát za sebou. Hradec Králové vyzve Brno v souboji dvou velmi ambiciózních klubů, jimž zatím sezona nevychází podle představ. Poslední Pardubice čeká duel se Zlínem.

Rytíři stále čekají na návrat majitele klubu Jaromíra Jágra do sestavy. Bez ohledu na něj ale touží zopakovat tři měsíce starý úspěch s Bílými Tygry, které v prvním vzájemném utkání sezony porazili doma 5:3.

"Liberec hraje velmi náročný a rychlý hokej. Má velmi šikovné hráče. Nám se povedlo v prvním domácím zápase uspět, ale tam se sešlo opravdu všechno. Měli jsme nasazení, fungovaly nám nohy... Musíme se pokusit tento výkon zopakovat," uvedl pro klubový web trenér David Čermák.

Jeho tým chce uspět o to více, že minule zbytečně ztratil v prodloužení dobře rozehrané utkání s Olomoucí. "To bylo prostě špatně. Přestali jsme hrát a stalo se přesně to, co jsme nechtěli. Začali jsme být měkcí na pucích, přestali je vyndávat, zbytečně jsme se jich zbavovali. Koledovali jsme si a také na to nakonec došlo. Musíme hrát za každého stavu; když 2:0 vedeme a i když 0:2 prohráváme," doplnil útočník Tomáš Kaut.

Liberec vynesla povedená šňůra až do čela tabulky, přičemž během této série Bílí Tygři jen jednou prohráli. "Nic takového jsem ještě nezažil. Jsem moc rád, že to teď je právě s touto partou. Myslím, že tady máme něco speciálního. Zároveň musíme ale pořád dál pracovat. Co bylo, to bylo. Jen ta série samotná nám zápasy nevyhraje," zdůraznil útočník Adam Musil.

Hradec Králové měl delší pauzu než ostatní, neboť si duel 32. kola s Třincem, který se přes svátky zúčastnil Spenglerova poháru v Davosu, předehrál již v říjnu. "Předchozí rok jsme dobře ukončili, ale před námi je ještě spousta práce. Vyhráli jsme dvakrát po sobě, v této fázi sezony ale potřebujeme vyhrávat s kýmkoliv i nadále," řekl klubovému webu útočník Radek Smoleňák. Novou posilou Východočechů je další útočník Žejdl.

Kometa zakončila minulý rok demolicí Karlových Varů (9:1), při níž ale ztratila centra prvního útoku Holíka. "Když jsem to viděl, co se stalo, myslel jsem, že má po sezoně. Ale není to tak vážné, věřím, že rekonvalescence bude dobrá a v sezoně Petra ještě uvidíme," řekl asistent trenéra Kamil Pokorný, nechtěl ale nijak konkretizovat diagnózu a ani dobu léčení.

V Hradci se postaví na pozici centra prvního útoku Plekanec. "Víc ale nebudu změny rozvádět, máme dost hráčů a proti Hradci vyjede to nejlepší, co momentálně máme," řekl Pokorný. Po návratu z hostování je k dispozici i brankář Čiliak. "Máme tři kvalitní gólmany a rozhodneme se v den zápasu, kdo bude chytat," dodal Pokorný.

Zlín, který vyhrál čtyři z posledních pět utkání, hostí Pardubice, s nimiž v této sezoně neztratil ani bod a vyhrál i všechna utkání minulého ročníku. "Dostali jsme se do desítky a můžeme pomýšlet i na vyšší příčky," řekl trenér Robert Svoboda. "K tomu ale potřebujeme porážet týmy, které jsou pod námi," vyhlížel Svoboda souboj s Dynamem. A varoval před případným podceněním. "V lize nejsou slabí soupeři. Musíme na Pardubice vyvinout tlak a dát první gól," nabídl Svoboda klíč k úspěchu.

Pardubice ztrácí tři body na třináctý Litvínov. "Dělali jsme včera i dneska na práci v předbrankovém prostoru, snažíme se to hráčům ukázat na videu. V utkání s Vítkovicemi jsme měli převahu a hodně střelby, ale efektivita dorážek a následných akcí byla velmi nízká," konstatoval asistent trenéra Michal Mikeska.

"Není to tak dávno, co byl Zlín s námi na posledním místě, a najednou má na nás náskok jedenáct bodů. V tom bude zásadní rozdíl, protože Zlín je nahoře psychicky. Jejich práce jim přináší body a vynesla je do relativně klidných vod. To bude ten největší rozdíl mezi námi, doma v psychické pohodě hrající Zlín a my, kteří jsme se v utkání s Vítkovicemi nedostali na koně, ale zase jsme se srazili dolů," dodal Mikeska.

Do tréninku se již zapojil uzdravený Machala, naopak Kousal zůstává ještě na marodce.

Olomoučtí se připravují na Plzeň s touhou po vítězné šňůře, neboť už delší dobu střídají výhry a porážky. "Přesně to bychom potřebovali. Dá se říct, že na nějakou takovou sérii čekáme od začátku sezony, spíš byla série porážek. Doufám, že se to zvedne a uděláme více zápasů v řadě," přál si obránce Jiří Ondrušek.

Plzeň se na Hané představí s novou posilou. Z Vítkovic přišel útočník Zdráhal, za něhož zamířil do Ostravy jiný útočník Indrák. "Upřímně se ohromně těším. Ve Vítkovicích jsme byli ve veliké krizi a snad ani vlastně nikdy nehráli tak vysoko, jak se pravidelně pohybuje Plzeň. Doufám, že s Plzní nahoře vydržíme co nejdéle," přál si Zdráhal.

Statistické údaje před pátečním 33. kolem Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (9.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 2:0. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 33 zápasů/25 bodů (6 branek + 19 asistencí) - Radoslav Tybor 28/23 (15+8). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,07 a 89,97, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 2,58 a 91,87, Pavel Kantor 3,91 a 87,18. Zajímavosti: - Zlín v sobotu prohrál v Liberci 1:2 a poprvé po šesti zápasech nebodoval. Při úspěšné sérii pětkrát vyhrál. - Berani doma třikrát za sebou vyhráli a ztratili jediný bod. - Dynamo vyhrálo jediný z posledních šesti zápasů. - Zlín vyhrál ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou a neztratil ani bod. Pardubice naposledy uspěly 20. října 2017, kdy doma vyhrály 4:3 v prodloužení. - Obránce Tomáš Voráček z Pardubic může sehrát 500. zápas v extralize. Rytíři Kladno (11.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 32/20 (9+11) - Libor Hudáček 28/29 (12+17). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,84, 91,45 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,66 a 86,06, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Dominik Hrachovina 1,36, 94,96 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Rytíři prohráli dvakrát za sebou a získali jen jeden bod. Z posledních 11 utkání vyhráli jen třikrát. - Kladno bodovalo doma čtyřikrát v řadě a z toho třikrát zvítězilo. - Bílí Tygři pětkrát za sebou vyhráli a šestnáctkrát za sebou bodovali, přičemž při této sérii jen jednou prohráli. - Liberec vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. Před touto sezonou se oba celky setkaly v extralize naposledy v ročníku 2013/14. HC Olomouc (10.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 31/25 (11+14) - Milan Gulaš 30/53 (27+26). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,63, 91,14 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,70 a 90,70 - Dominik Frodl 2,42, 90,90 a pětkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála pětkrát z posledních osmi zápasů. - Hanáci doma po sérii čtyř vítězství minulý čtvrtek podlehli Pardubicím 1:2. - Škoda prohrála čtyři z minulých sedmi utkání. - Plzeň vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Olomoucký útočník Jan Káňa oslaví v sobotu 28. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (8.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 32/22 (11+11) - Petr Holík 32/37 (11+26). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,23, 91,11 a čtyřikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 82,93 - Karel Vejmelka 2,67, 91,40 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78. Zajímavosti: - Mountfield po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou vyhrál. - Hradec Králové ve čtvrtek doma zdolal Spartu 5:2 a ukončil šňůru tří proher před vlastním publikem. - Brňané vyhráli třikrát za sebou a všechny zápasy při této sérii sehráli doma. Předtím se představili pětkrát v řadě doma a jen jednou z toho zvítězili. - Kometa ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou vyhrála. Předtím vyhrál sedmkrát za sebou Hradec. - Útočník Luboš Horký z Komety může sehrát 100. zápas v extralize. Další program: Sobota 4. ledna - předehrávka 45. kola: 19:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (4:5 v prodl., 3:4 v prodl.; Open Air v Drážďanech; O2 TV Sport). Neděle 5. ledna - 34. kolo: 15:00 HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín (0:7, 4:5), 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec (3:4 v prodl., 6:1), 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc (2:0, 3:1), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera (4:1, 5:0), 17:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno (3:2, 2:3).