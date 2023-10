Kladno zdolalo České Budějovice a poprvé v sezoně doma vyhrálo

Kladno - Hokejisté Kladna zdolali ve 12. kolo extraligy doma České Budějovice 3:2 v prodloužení a na pátý pokus poprvé v sezoně doma vyhráli. Rozhodl o tom v čase 63:04 z trestného střílení kanadský útočník Deven Sideroff. Rytíři popáté za sebou bodovali, potřetí z toho vyhráli, ale přesto klesli na poslední místo o skóre za Mladou Boleslav. Motor prohrál popáté v řadě a čtyřikrát z toho to bylo v nastavení.

Jihočeši byli v úvodní části aktivnější, na střely předčili Rytíře 12:7, ale velké šance neměli a Brízgala si se všemi pokusy včetně Gulašovy rány z pravého kruhu poradil. Příležitosti měli naopak domácí. Ve 12. minutě nepřekonal Hrachovinu z úniku Strnad, v přečíslení s Klepišem zvolil Jarůšek místo přihrávky zakončení, ale hostující gólman opět svůj tým podržel.

V čase 17:59 už se Kladenští radovali. Po Veberově střele od pravého mantinelu zamířil z dorážky do odkryté branky Smoleňák, který si vylepšil svou bilanci po příchodu z Hradce Králové na čtyři trefy ze čtyř utkání.

Ve druhé třetině si nejdříve Brízgala poradil s Kondelíkovou tečí, na druhé straně po průniku nepřekonal Hrachovinu Pytlík a za Jihočechy zase neuspěl v přečíslení Harris. Kladenský gólman zneškodnil i Kubíkovu ránu z pravého kruhu a neuspěl ani Ordoš. V 29. minutě se naopak radovali ze zvýšení náskoku Rytíři. Strnad získal puk a po Pytlíkově přihrávce překonal Hrachovinu bekhendem Bláha.

Vzápětí mohl Motor snížit, ale po střele Valského pomohla kladenskému gólmanovi tyč. V čase 31:24 už Brízgala o čistý štít přišel. V oslabení při Vopelkově vyloučení jej překonal střelou z pravého kruhu Ordoš. Domácí se pak ubránili při trestu Kusého a sami se neprosadili při Beránkově vyloučení. Právě Beránek měl příležitost vyrovnat v poslední sekundě druhé části, ale u levé tyče zblízka neuspěl.

V úvodu třetí třetiny Kladno odolalo při Tralmaksově pobytu na trestné lavici. V 47. minutě při Harrisově vyloučení měl nejdříve možnost v oslabení Hovorka a z protiútoku se dral před Hrachovinu Smoleňák, obhodil si Štencla, ale po Ordošově ataku skončil na ledě. V 50. minutě při Klepišově trestu vyrovnal střelou z levého kruhu Harris.

V závěru základní hrací doby se domácí ubránili při Procházkově trestu. V nastavení pak fauloval Kondelík Sideroffa, který z nařízeného trestného střílení blafákem do forhendu rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Skrbek (Kladno): "My jsme zápas neodehráli vůbec dobře. Až na pár světlých okamžiků jsme byli všude pomalejší. Soupeř byl agresivnější, vytvářel si šance. Za stavu 2:0, když máme zápas ukončit a dát na 3:0, tak se postavíme k přesilovce, jako bychom stáli na autobusové zastávce. Úplně bez zájmu. Dostali jsme na 2:1, od té doby jsme se tam v tom mleli. Já na tom zápase vidím jen dvě pozitivní věci. To je výkon Adama Brízgaly, který nás v zápase podržel, a potom dva body. Jinak nic."

Jiří Hanzlík (České Budějovice): "Domácí byli bojovní a obětaví, pak za to byli po zásluze odměněni výsledkem. My jsme byli zranitelní v obranném pásmu. Dlouho jsme honili výsledek, nakonec jsme vyrovnali. Vypracovali jsme si pár dalších šancí. Máme zkušené hráče a já bych čekal, že se ta zkušenost projeví víc, než se na našich výkonech projevuje. Nejsem spokojený. Přijeli jsme sem vyhrát. Máme za sebou sérii, kdy to herně není úplně propadák, ale neuhráváme body."

Rytíři Kladno - Banes Motor České Budějovice 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Smoleňák (Veber, Melka), 29. O. Bláha (Pytlík, T. Hejda), 64. Sideroff z trestného střílení - 32. Ordoš (Kondelík, Štencel), 50. Harris (Pýcha, Kondelík). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3274.

Sestavy:

Kladno: Brízgala - T. Hejda, Dotchin, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber - Jarůšek, Klepiš, Tralmaks - Kusý, Frolík, Sideroff - O. Bláha, Pytlík, Strnad - Smoleňák, Melka, M. Procházka. Trenér: O. Vejvoda ml.

České Budějovice: Hrachovina - M. Doudera, Gulaši, Hovorka, Pýcha, Vráblík, Štencel, Štich - Kubík, Harris, Ordoš - Gulaš, Kondelík, M. Beránek - F. Přikryl, M. Hanzl, D. Simon - Valský, Vopelka, Chlubna. Trenér: Čihák.