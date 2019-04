Kladno - Hokejisté Kladna porazili v baráži o extraligu Motor České Budějovice 4:2 a výrazně se přiblížili návratu do nejvyšší soutěže po pěti letech. Tři kola před koncem mají na druhé postupové pozici už osmibodový náskok před třetím Chomutovem. Gólem a dvěma asistencemi přispěl k úspěchu Kladna Ladislav Zikmund, hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr zaznamenal jednu branku a přihrávku.

Poslední tým čtyřčlenné tabulky Motor už bez nadějí na postup chtěl poprvé v baráži proti Kladnu bodovat a hrál s ním vyrovnanou partii. Úvodní třetina moc šancí nepřinesla. Za domácí nebezpečně pálil Bláha a také Plekanec. Největší šanci hostů měl v 18. minutě Doktor, který se dostal před Cikánka, ale neuspěl.

V úvodu druhého dějství nadělal Cikánkovi problémy pokus Martina Janduse od modré čáry. Potom se neprosadil ani Čermák. V polovině utkání při Beránkově vyloučení otevřeli skóre domácí. Zikmund z otočky našel ideálně Melku, který zamířil po ledě k pravé tyči.

Přesně za dvě minuty hosté odpověděli, z pravého kruhu skóroval Doležal. Kladnu vrátil vedení v 36. minutě tečí Lakosovy střely od modré čáry Zikmund. Za 71 sekund přihrál Plekanec na levý kruh Jágrovi, který prostřelil Kváču mezi betony a připsal si šestý gól v baráži.

Hned po 29 vteřinách poslední třetiny se dostal za kladenskou obranu Doležal a z pravého kruhu snížil na 2:3. Domácí se ubránili při Lakosově vyloučení a ve 49. minutě mohl pojistit vedení Hajný.

Pokusy Motoru spolehlivě vykrýval Cikánek a v 57. minutě promarnil šanci na vyrovnání Doktor, který neměl přesnou mušku. Naopak 70 sekund před koncem dovršil výsledek v power play bekhendovým pokusem z vlastního obranného pásma do prázdné branky Petr Hořava.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Myslím si, že to byl od nás nejméně povedený zápas v baráži. Chtěli jsme hned dostat Budějovice pod tlak, což se tady doma zatím pokaždé podařilo, ale od začátku nám vůbec nejezdily nohy. Neměli jsme pohyb, neudrželi jsme se na puku v útočném pásmu, nestačili jsme dobruslovat soupeře. Výkon nebyl dobrý. Mysleli jsme si, že nám pomůže první vstřelený gól, bohužel jsme hned vzápětí dostali na 1:1. Pak jsme odskočili na dva góly, ale hned první střídání ve třetí třetině jsme udělali chyby a pustili jsme Budějovice znova do hry. Máme tři body a to je pro nás dneska to nejdůležitější."

Václav Prospal (České Budějovice): "Samozřejmě porážka je porážka. Na druhou stranu jsme měli před dneškem čtyři zápasy do konce a nechceme dopustit to, abychom někomu zavdali příčinu k domněnce, že jsme se na to vybodli. Nemáme už žádnou šanci, ale nechceme celou tu sezonu zahodit. Chceme se prezentovat bojovným výkonem. To se nám tady dneska podařilo, bohužel nás v baráži sráží detaily hry a k tomu nízká produktivita."

Rytíři Kladno - ČEZ Motor České Budějovice 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 30. Melka (Zikmund, Plekanec), 36. Zikmund (A. Lakos, Jágr), 37. Jágr (Plekanec, Zikmund), 59. P. Hořava (B. Nash) - 32. Z. Doležal (M. Novák), 41. Z. Doležal (Gilbert). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Kis, D. Klouček. Vyloučení: 2:3, navíc Gilbert (České Budějovice) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5028.

Kladno: Cikánek - J. Říha, Kehar, B. Nash, Zajíc, P. Hořava, A. Lakos, Svedlund - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, J. Strnad - Š. Jelínek, Machač, Melka - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

České Budějovice: Kváča - M. Jandus, Plášil, Kachyňa, Vydarený, V. Prospal ml., Kutlák - Z. Doležal, Gilbert, M. Novák - P. Novák, J. Doktor, M. Beránek - Babka, Šimánek, Karabáček - M. Heřman, R. Přikryl, M. Čermák. Trenéři: V. Prospal st., Totter a S. Hrubec.