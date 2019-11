Kladno vyzve Spartu, Karlovy Vary přivítají Hradec Králové

Praha - Hokejisté Kladna přivítají v pátečním utkání 23. kola extraligy vedoucí Spartu. Do druhého vzájemného souboje sezony půjdou Pražané se sérií sedmi výher, venku přitom odehráli i tři předchozí utkání. V Karlových Varech na sebe narazí dva celky, které jsou za první šestkou - tým Energie změří síly s Hradcem Králové.

Kladno naposledy prohrálo v Plzni. "Musíme se víc soustředit na proměňování šancí. To byl velký problém. Ze zápasu proti Plzni si musíme vzít poučení i v tom, že do příště musíme být více disciplinovaní a zbytečně nefaulovat. Sparta v prvním utkání hodně vyrážela do brejků z druhé vlny, na to si musíme dát také pozor," uvedl pro klubový web útočník Ladislav Zikmund.

Sparta za poslední dva zápasy inkasovala jediný gól. "Gólmani chytají výborně, když nám to nejde v poli, oni to zavřou a nám stačí dva tři góly na výhru. Jsme silní i mentálně, už ty zápasy neztrácíme jako na začátku sezony. Je to jedno s druhým; když párkrát vyhrajete, sebevědomí jde nahoru," řekl útočník Robert Říčka.

Karlovy Vary se představí doma poprvé po sérii čtyř utkání venku, z nichž uhrály dvě výhry. To byly jediné dva jejich úspěchy z posledních šesti duelů. "Těšíme se domů. Hráli jsme čtyři těžké zápasy venku a uhráli jsme výhry, za něž jsme rádi. I v Litvínově to na nějaký bodík bylo, ale bohužel," řekl po nedělní prohře v Litvínově 1:2 obránce Martin Rohan.

Když už se zdálo, že hokejisté Hradce Králové se vysokou výhrou 6:2 nad Litvínovem rozstříleli, prohráli v Mladé Boleslavi 0:1. "Strašně moc chceme dát gól, ale nemáme štěstí v koncovce. Musíme začít pracovat jinak a jít tomu naproti. Nesmíme začít panikařit a být frustrovaní. Uděláme všechno pro to, abychom ve Varech vyhráli," řekl obránce Radim Šalda.

Dvanáctý Zlín se v utkání proti Litvínovu může ještě více odpoutat od dvojice týmů u dna. "Čeká nás důležitý zápas, ale to jsou pro nás všechny. Na druhou stranu nejde o duel, který úplně celou sezonu rozhodne. Hledíme si své hry, kterou je třeba zlepšovat. Hrajeme doma, chceme diktovat tempo a mít vývoj zápasu ve svých rukách. Do zápasu jdeme povzbuzení dvěma výhrami, zvlášť obratem na ledě Třince," řekl trenér Robert Svoboda.

Do hry se po zranění a skoro měsíční odmlce vrací kapitán Žižka, mimo hru zůstává Řezníček. Blíží se také návrat brankáře Kašíka.

Litvínov hned v prvním zápase po rezignaci Jiřího Šlégra zabral a udolal Karlovy Vary 2:1. "Kluci to odmakali a celý tým šel za vítězstvím," ocenil asistent trenéra Radim Skuhrovec. "Musíme dupnout do pedálů, každý zápas makat. Může se stát, že bude mít člověk špatný den, ale od toho je tam další dvacet lidí, aby zastoupil jeden druhého. Už je maják na střeše a musíme s tím něco dělat," doplnil útočník Richard Jarůšek.

Poslední Pardubice před duelem s Plzní povzbudil bod z ledu rozjetého Liberce. "Kdybychom byli více produktivní, mohli jsme třeba pomýšlet i na vítězství. Musíme si góly vybojovat a vydřít a nemůžeme čekat, že nám padne krásný gól. Plzeň je - stejně jako Liberec - kreativní v útoku. Musíme se postarat nejen o Milana Gulaše, ale i o jejich další hráče a ideálně hrát v pěti," řekl trenér Radek Bělohlav.

Plzeň se drží před Východočechy přes jejich tabulkové postavení na pozoru. "V extralize může každý porazit každého. My se na to musíme stoprocentně připravit. Hrajeme venku, bude to náročné i kvůli cestování. Nesmíme po poslední výhře zpychnout a přistoupit k tomu tak, že jsou poslední, ale hrát naši hru," zdůraznil útočník Matyáš Kantner.

Olomouc dvakrát po sobě usilovala o body marně, v Brně (3:4) se Hanáci ale ukázali v dobrém světle. "Na tom výkonu se dá stavět, ukázali jsme olomoucké srdce, ale srážely nás naše vlastní chyby," uvedl útočník Lukáš Nahodil.

Třinec si z posledních dvou zápasů, které odehrál před svými fanoušky, připsal jen bod. Hlavně úterní prohra se Zlínem 4:5 po nájezdech Oceláře mrzela. V utkání vedli 3:0 a 4:2. "Bylo tam možná i několik situací, které jsme podcenili, a byly z toho góly. V Olomouci musíme hrát s větší disciplínou směrem dozadu," řekl kapitán Lukáš Krajíček.

Statistické údaje před pátečním 23. kolem: PSG Berani Zlín (12.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:5. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 22 zápasů/17 bodů (5 branek + 12 asistencí) - Richard Jarůšek 22/16 (8+8). Statistiky brankářů: Marek Čiliak průměr 3,05 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,69 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,05 a 89,84 - David Honzík 2,93 a 90,45, Jaroslav Janus 3,45 a 89,76. Zajímavosti: - Zlín vyhrál dvakrát za sebou, což se mu povedlo teprve potřetí v sezoně. - Berani doma prohráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Litvínov po rezignaci hlavního trenéra Jiří Šlégra v úterý zdolal pod vedením asistentů Radima Skuhrovce a Jindřicha Kotrly doma Karlovy Vary 2:1 a zabral po pěti porážkách. - Litvínov vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a ztratil jediný bod. HC Energie Karlovy Vary (7.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 22/23 (8+15) - Radek Smoleňák 23/18 (9+9). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,20, 93,32 a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,52, 90,52 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,52, 89,64 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,04 a 82,05. Zajímavosti: - Energie se vrací domů poprvé od 3. listopadu, kdy podlehla Olomouci 2:3. Čeká ji teprve třetí zápas před vlastním publikem z posledních 11. Ze série čtyř utkání mimo svůj led dvakrát vyhrála. - Karlovy Vary vyhrály jen dva z uplynulých šesti duelů a získaly šest bodů. - Mountfield prohrál šest z minulých sedmi duelů a dosáhl v nich jen na čtyři body. - Hradec Králové bodoval ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů a z toho třikrát vyhrál. - Slovenský útočník Dávid Gríger z Karlových Varů dnes slaví 25. narozeniny. Rytíři Kladno (9.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:6. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 22/17 (7+10) - Michal Řepík 22/21 (10+11). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,92, 91,00 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 5,04 a 85,82, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Jakub Sedláček 2,01 a 92,88, Matěj Machovský 2,25, 92,82 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno doma vyhrálo třikrát za sebou a neztratilo ani bod. - Sparta drží sedmizápasovou vítěznou sérii, při které přišla jen o dva body. Z uplynulých 17 duelů prohrála jediný. - Kladno přivítá Spartu doma poprvé od 28. prosince 2013, kdy ji porazilo 5:4 v prodloužení. Pražané vyhráli šest z posledních sedmi vzájemných duelů. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 20/15 (9+6) - Milan Gulaš 21/41 (22+19). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,30 a 92,80, Pavel Kantor 1,85 a 94,44 - Dominik Frodl 2,34, 91,04 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100. Zajímavosti: - Dynamo pětkrát za sebou prohrálo a získalo při této sérii jen tři body. Vyhrálo pouze jediný z uplynulých jedenácti duelů. - Plzeň bodovala v devíti z posledních deseti utkání a z toho sedmkrát vyhrála. - Ve vzájemných duelech Plzeň čtyřikrát za sebou vyhrála a ztratila jediný bod. - Slovenský obránce Juraj Mikuš z Pardubic oslaví v sobotu 31. narozeniny. HC Olomouc (11.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:7. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 22/18 (9+9) - Petr Vrána 23/21 (8+13). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,74, 91,13 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,75 a 90,88 - Petr Kváča 2,38, 92,07 a jednou udržel čisté konto, Nick Malík 6,00 a 79,31. Zajímavosti: - Olomouc dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Oceláři po pětizápasové vítězné sérii dvakrát za sebou prohráli a získali jediný bod. - Třinec vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Útočník Zbyněk Irgl z Olomouce oslaví v pátek 39. narozeniny. Tabulka: 1. Sparta Praha 22 11 7 1 3 81:50 48 2. Třinec 24 13 1 3 7 83:64 44 3. Plzeň 21 13 0 3 5 73:53 42 4. Liberec 21 12 3 0 6 74:63 42 5. Mladá Boleslav 22 11 3 2 6 61:45 41 6. Brno 22 10 3 2 7 65:65 38 7. Karlovy Vary 22 11 1 1 9 78:56 36 8. Hradec Králové 23 8 2 2 11 58:65 30 9. Kladno 22 7 2 3 10 58:76 28 10. Vítkovice 23 4 6 3 10 55:73 27 11. Olomouc 22 6 2 3 11 44:63 25 12. Zlín 22 7 1 1 13 63:72 24 13. Litvínov 22 5 1 4 12 52:75 21 14. Pardubice 22 5 0 4 13 44:69 19 Další program: Neděle 1. prosince - 24. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice (vzájemný zápas v této sezoně: 2:5), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera (0:2), 16:00 HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín (6:1), Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (2:0), 17:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary (3:5), 17:20 HC Kometa Brno - Rytíři Kladno (3:2; ČT Sport).