Kladno vyhrálo v Plzni a opustilo poslední místo tabulky

Plzeň - Hokejisté Kladna zvítězili v 47. kole extraligy na ledě Plzně 3:0, připsali si třetí výhru z posledních čtyř utkání a posunuli se na třinácté místo tabulky. Druhým čistým kontem v sezoně se na tom podílel brankář Adam Brízgala, kterému k tomu stačilo 17 zákroků. Plzeň prohrála počtvrté za sebou a je i nadále osmá.

Hosté díky brzkému vyloučení Zámorského zaměstnali Svobodu již ve druhé minutě. Plzeňský gólman si však poradil s šancí Jágra a Indrákův gól nebyl po opakované kontrole sudích u videa uznán.

Domácí nestíhali také ve hře v pěti a po dalším faulu Mertla musel ve 4. minutě nebezpečný volej Kubíka z pravého kruhu vyrazit opět pohotový Svoboda. Kladenští soupeře předčili pohybem a ve 12. minutě po prostrčení Zikmunda otevřel skóre povedeným bekhendovým blafákem Melka.

Domácí nedokázali směrem dopředu zareagovat ani během přesilovky, takže gólman Brízgala do první pauzy zaznamenal pouhé dva zákroky.

Na začátku prostřední části se sice Indiáni herně zvedli, ale ve 25. minutě při trestu Slováčka trefil Blomstrand z mezikruží jen levou tyčku. Naopak na druhé straně po rychlém brejku zvýšil kladenské vedení na 2:0 zblízka nadvakrát Pytlík.

Domácí znovu znejistěli a jen akrobatický zákrok Svobody proti zakončení Babky do odkryté branky je uchránil od další pohromy.

V polovině utkání po přihrávce Jágra před brankou osamocený Plekanec minul a z protiútoku nepřekonal Brízgalu z úhlu Suchý. Indiáni poté nezvládli dvě přesilové hry v rychlém sledu za sebou a krátce před druhou sirénou jen se štěstím přečkali výjezd Jágra od zadního mantinelu a svižnou střelu Filipa z přečíslení.

Očekávaný plzeňský nápor ve třetí třetině pokazila záhy dvě vyloučení a ve 46. minutě Jágrovu přesilovkovou teč zastavila pravá tyč. Domácí trenéři stáhli hru na tři útoky, jenže v největší příležitosti Beránek z prostoru mezi kruhy trefil jen Brízgalu.

Rytíři aktivním pojetím hlídali svůj náskok a v 55. minutě po šikovné přihrávce Procházky upravil na konečných 3:0 po kličce do bekhendu Indrák. K čestnému úspěchu Indiánům nepomohla ani dlouhá power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Opět jsme měli špatný vstup do utkání, Kladno hrálo hodně aktivně. Druhá třetina se nám také nepovedla. Měli jsme tam přesilovky, ale nedáme branku. Musíme se zamyslet nad tím, že jsme už dva zápasy nedali gól. Třetí třetinu si Kladno velmi chytře pohlídalo, hrálo s větším zápalem a efektivně. My jsme poněkolikáté měli strašně málo střel, chyběl větší tlak do brány. S koncovkou se trápíme. Bohužel pro to nic neuděláme, když si šance ani nevytváříme. Chci poděkovat lidem za největší návštěvu sezony, ale my jsme je svým výkonem zklamali."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Jsme spokojení s první třetinou, kterou jsme hráli hodně aktivně. Dostávali jsme se do šancí a šli jsme do kabiny s celkem dobrým pocitem. Ve druhé třetině se nám podařila ubránit oslabení díky výbornému Brízgalovi v bráně. Navýšili jsme vedení a zodpovědným výkonem jsme ho udrželi ve třetí třetině. Poslední zápasy hrajeme zodpovědně a to je klíč."

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Melka (Zikmund, Slováček), 27. Pytlík (Sotnieks, Cibulskis), 55. Indrák (M. Procházka. Cibulskis). Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc Bitten - Cibulskis oba 5 min. Bez využití. Diváci: 5926.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Zámorský, Houdek, Piskáček, Baránek, Kremláček, Kvasnička, Jaroměřský - Holešinský, Mertl, Schleiss - Blomstrand, Suchý, Hrabík - Rekonen, Honejsek, Pour - Adamec, Bitten, M. Beránek. Trenér: Kořínek.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, Cibulskis, Ticháček, Slováček, Babka, Sotnieks - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, M. Procházka - Zikmund, Filip, Melka - O. Bláha, Pytlík, Michnáč. Trenér: Vejvoda.