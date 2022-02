Kladno vyhrálo v Hradci 4:3 i díky Bowovým 67 zákrokům

Hradec Králové - Hokejisté čtrnáctého Kladna zvítězili v 48. kole extraligy na ledě druhého Hradce Králové 4:3 a bodovali venku pošesté v řadě. V boji o záchranu unikli poslednímu Zlínu na rozdíl 15 bodů a za třináctým Litvínovem už mají jen šestibodový odstup. Fantastický zápas odchytal kanadský gólman Landon Bow, který pomohl k výhře 67 zákroky.

Kladno i bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který zápasu přihlížel jen v civilu ze střídačky, předvedlo další fantastickou první třetinu. Indrákův průnik ještě domácí dostatečně nevaroval, zato trefa obránce Wooda o tyčku už ano. Puk skončil jen pár centimetrů za brankovou čarou, ale rozhodčí video nepotřebovali. Pak začali Hradečtí kupit obrovské chyby. Nedomlelovi podjely brusle, což pustilo do úniku Berana a tyčka hrála znovu pro Rytíře.

Po Jerglově zadovce na Pavlíka, který z úrovně brankové čáry překvapil gólmana Bowa, se ještě domácí zvedli. Kelly Klíma, Blain ani Lev ale z dobrých pozic neuspěli a Mountfield potopily kiksy kanadských obránců. Právě Blain nejdřív vyslal špatnou přihrávkou do brejku Filipa, jenž prostřelil Kiviaha mezi betony. Dokonce ve vlastní přesilovce potom McCormack sekl Kubíka a ani ten z trestného střílení nezaváhal.

Druhá část se rychle proměnila v souboj celé hradecké sestavy s Bowem. Kladenský brankář vychytal možné i nemožné, zastavil 25 střel. Velké šance měli Koukal, v přesilovce Oksanen pálící do tyče, Cingel nebo Orsava. Na ledě přibývaly emoce, které přiživil i nafilmovaný pád Zikmunda, jenž zakopl o vlastní brusli. Když v ojedinělé možnosti hostů selhal Babka, závěr třetiny zase přinesl hradecký nápor. Jen z přečíslení měli domácí tolik šancí, že by skóre mohli klidně otočit. Bow byl ale nepřekonatelný.

Hradečtí ho odčarovali až ve chvíli, kdy měli na kontě přes 50 ran na branku a 80 střeleckých pokusů. Obránce Nedomlel trefil růžek branky a skóroval ve druhém zápase za sebou. Na další snížení pak několikrát útočil Kevin Klíma, hlavně jeho průnik přes celé hřiště bral dech, ale útočníkovi při zakončení sklouzl kotouč. Až když vybídl Jergla, Bow kapituloval potřetí a drama bylo na světě. Kladno přežilo McCormackovu šanci a po Dotchinově vyloučení se muselo bránit hradecké power play šesti proti čtyřem, kterou úspěšně přestálo.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Zápas jsme si prohráli v první třetině, která byla z naší strany strašně špatná. Podcenili jsme to, vůbec jsme nebyli nachystaní. V kabině jsme si něco řekli a zbývajících čtyřicet minut jsme byli jasně lepší, ukazuje to i počet střel, ale brankář nám neumožnil víc gólů. Nepomohli jsme si v přesilovce ani v power play. Můžeme se vymlouvat, na co chceme, protože to byl hodně zvláštní zápas, ale hlavně se musíme poučit z té první třetiny."

David Čermák (Kladno): "Zhodnotím to hodně krátce. Můžu celému mužstvu poděkovat za bojovný výkon a vyzdvihnout našeho fantastického brankáře."

Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 3:4 (1:4, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. F. Pavlík (Jergl), 47. Nedomlel (Orsava, Koukal), 53. Jergl (Kevin Klíma, Kelly Klíma) - 4. Wood (Zikmund), 7. M. Beran (Wood), 17. M. Filip, 17. Kubík z trestného střílení. Rozhodčí: Kika, Sýkora - Špůr, Klouček. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Jank, F. Pavlík, Pilař, McCormack, Nedomlel - Oksanen, Cingel, Smoleňák - Lev, Lalancette, Ščerbak - Jergl, Kevin Klíma, Orsava - Kelly Klíma, Koukal, Miškář. Trenér: T. Martinec.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Ticháček, Wood, J. Suchánek, Baránek, Arzamascev - Kubík, Plekanec, Hlava - Melka, Zikmund, Pytlík - M. Beran, M. Filip, M. Indrák - O. Bláha, Kuťák, Babka. Trenér: D. Čermák.